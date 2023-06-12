美外送員大增 薪資、福利受重視

美國最近為外送員設最低時薪，甚至高過基本時薪！以紐約曼哈頓為例，這次調薪過後，時薪將高達20美元，遠高於曼哈頓的基本時薪15.74美元。由於外送人數自疫情開始大幅增加，加上外送員上漲幅度遠高於外送平台的想像，導致人事成本飆漲，也因此外送平台DoorDash甚至考慮訴諸法律。

時薪大幅上漲

據《CNN》報導，因為疫情後Uber Eats等外送平台的使用次數大幅增加，美國紐約政府在11號宣布調漲外送服務員的最低薪資。以紐約曼哈頓的六萬名外送員為例，目前的平均時薪大約為7塊美金。調漲後時薪有機會到將近20美元。

這次的調漲也分成幾個階段。預計在今年7月12日上漲到時薪17.96美元，並在2025年4月上漲到接近20美元，且每年會根據通貨膨脹調整。

外送平台反彈

美國其中一個外送平台DoorDash於周日表示，儘管他們並不反對「外送員最低時薪」的政策，但調漲的幅度過高，並且遠遠超過其他產業提供的最低時薪，讓他們不得不考慮透過訴訟對抗這個過於極端的政策。

Uber Eats的發言人也表示，多數人選擇成為兼職或全職外送員的一大原因是工作的靈活性，可以選擇什麼時候工作，並且不受區域所限制。但新的法令卻讓外送平台人事成本大幅增加，就如同鼓勵外送平台，必須透過壓低小費、要求外送員完成更多訂單、甚至裁員，才足以支付突然飆漲的人事成本。

改善工作環境

在2019年，外送訂單大約佔紐約餐飲業收入7%，而自新冠疫情以來，2021年已經上升到9%，且正在持續上升。外送員在這波疫情大幅增加的同時，也讓其工作環境的問題浮出檯面。

國外有一部分外送員的交通工具是自行車，因此自行車的安全性是一大議題，除此之外，大部分人仍將外送視為較差的工作類型。

因此，紐約就在2021年通過第115號地方法，要求消費者和工人保護部研究外送員的薪酬和待遇，紐約政府也表示他們正和公司合作，將閒置的報攤改造成外送員的休息所，成為電動自行車和手機的充電站。

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