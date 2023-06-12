富爸爸交棒！金融巨鱷索羅斯250億美元帝國 小兒子掌舵

有「金融巨鱷」之稱的傳奇投資人索羅斯（George Soros）正逐漸把他家族辦公室的250億美元資產交給37歲的小兒子亞歷山大・索羅斯（Alexander Soros）打理。小索羅斯去年12月獲索羅斯創立的「開放社會基金會」（OSF）任命為主席，自稱政治路線中間偏左，計劃繼續利用家族的雄厚財力支持左傾的美國政客。

老索羅斯1992年押空英鎊，「擊垮」英國央行，獲利近10億美元而聲名大噪。結過三次婚、育有五子的他先前說，並不希望五個孩子裡的任一個接手OSF，認為該由最適合的人接管，現在則表示，這是亞歷山大（以下稱小索羅斯）「掙得的」。

在紐約大學主修歷史、加州柏克萊大學取得博士學位的小索羅斯，接受華爾街日報專訪時自稱比父親「更政治」，對川普尋求再入主白宮表達憂慮，「儘管我很想讓錢退出政治，但只要對方在做，我們也得做」。OSF每年向支持人權和幫助建立民主的團體提供約15億美元。

多年來外界一直以為，索羅斯長子、52歲有金融背景的強納森・索羅斯（Jonathan Soros）是很明顯的繼任者。他會和父親一起打網球，曾在OSF工作過一段時間，在動盪時期穩定索羅斯的避險基金，但兩人後來發生爭執，改變了心意。

小索羅斯是OSF投資委員會的成員，監督海外索羅斯基金管理公司，管理索羅斯250億美元資產的絕大部分。他也是索羅斯超級政治行動委員會的主席，其倡議包括支持進步的猶太組織、環保事業和美國勞工權利。

到目前為止，小索羅斯展現出與父親不同的一種集體管理風格，根據同事的說法，他更注意老索羅斯會忽略的細節，開會時帶著一本小筆記本，上面寫滿東西要和同事分享。接受OSF資助的美國公民自由聯盟執行董事Anthony Romero說：「他親力親為，能把基金會的人逼瘋。」