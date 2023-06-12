4年17死亡事故 華郵：指向特斯拉自駕

華盛頓郵報十日報導，根據美國國家公路交通安全管理局（ＮＨＴＳＡ）資料數據，自二○一九年起，已知共七三六起車禍事故，和美國電動車大廠特斯拉的「自動輔助駕駛」（Autopilot）功能有關，其中十七起死亡事故中，有十一起自去年六月起發生，還有五起重傷事故，引發安全性的擔憂及疑慮。

過去四年這類事故的件數激增，凸顯特斯拉該功能以及伴隨愈來愈多特斯拉車上路後的危險性。另外，自動輔助駕駛模式相關的死亡與重傷人數亦顯著增加。美國去年六月首次公布涉及該模式交通事故的部分統計，當時僅三起和該模式明確相關的死亡事故。但在最新公布中，至少包括十七起死亡事故。

華郵分析，前述十七起致命車禍中，四起涉及機車、一起涉及消防車及救護車等執行緊急任務的車輛。有專家認為，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克下的若干決定，例如擴增車輛功能和拿掉車輛的雷達感測器，似乎造成通報的事故件數增加。

馬斯克曾指稱，根據特斯拉該模式與只靠人類自己開車的事故發生率，前者比後者「更安全」。

ＮＨＴＳＡ表示，僅憑一份和自動輔助駕駛系統有關的車禍事故報告，並不等於這種技術就是肇因。該局聲明，正積極針對特斯拉該功能進行調查，包括「全自動」的輔助駕駛（ＦＳＤ）。該局並提醒用路人，任何高級的輔助駕駛系統均必須由人類駕駛操控，行駛時亦需全程參與。有鑑於此，全美各州法律皆要求民眾對其車輛的操作負責。