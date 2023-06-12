痛批起訴書 川普：就算定罪也不會退選

美國司法部九日公布對前總統川普的起訴書後，他十日首次公開露面。他在造勢活動中向「鐵粉」喊出，明年總統大選是自己對決「貪腐當權派」的「最後一戰」，還稱自己被檢方起訴以及又一次問鼎白宮寶座，都是這場決戰的「一環」，因為這些建制派是「衝著各位（美國人民）而來，我只是攔路虎！」他並痛批該起訴書「荒謬、毫無根據」，誇稱他「永遠不會被拘捕」。

美聯社報導認為，川普前述言論旨在化司法訴訟為選戰得分。他十日連趕在喬治亞州及北卡羅來納州的兩場共和黨大會固票，現場熱鬧滾滾。他在喬州哥倫布市向幾千多名「川粉」、黨代表及媒體人士又一次宣稱，自己是「清白的」，並喊話將「擊敗」帶偏見的聯邦執法部門。

川普說，明年十一月五日，我們將挺身面對貪腐的政治建制派，將「徹底貪腐」的總統拜登趕出白宮，「我絕不會屈服或被嚇倒」。他還說，政敵們一再發動政治獵巫，企圖阻撓「我們的運動、矮化美國人民的意志」。他並指控前述起訴書必將載入美國史上「最駭人的濫權」。

川普矢言，就算他因本案被定罪，也不會退選。他十日也在接受美國政治新聞網站Politico訪問時，「預測」自己不會被定罪。但他迴避若當選會否運用總統特權特赦自己的問題，只稱「我想我不用那麼做，我沒做錯什麼」。

川普在喬州共和黨大會中開玩笑稱，每當他搭機飛越民主黨州長主政的「藍州」，「就會收到傳票」。川普演說時除了砲轟拜登，還批評他二○一六總統選戰的民主黨對手希拉蕊．柯林頓同樣在卸任公職後不當處理密件，堅稱只因自己是共和黨，才遭受司法的「不公平」待遇。美聯社報導則直指，川普沒提的是，他是這三人中唯一蓄意不歸還文件，並阻撓檢調偵辦者。

川普暗指民主黨人是「共產主義者」，大選「不是共產主義者獲勝並毀了美國，就是我們滅了共產主義者」。川普在北卡格林斯伯勒造勢時則形容，拜登政府的司法部是「不法部」，將司法「武器化」。