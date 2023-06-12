聽新聞
test
0:00 / 0:00

痛批起訴書 川普：就算定罪也不會退選

聯合報／ 編譯潘勛茅毅／綜合報導
美國前總統川普被聯邦起訴後，十日在喬治亞州共和黨代表大會中首次公開露面，痛批起訴書「荒謬、毫無根據」，還誇稱自己「永遠不會被拘捕」。（歐新社）
美國前總統川普被聯邦起訴後，十日在喬治亞州共和黨代表大會中首次公開露面，痛批起訴書「荒謬、毫無根據」，還誇稱自己「永遠不會被拘捕」。（歐新社）

美國司法部九日公布對前總統川普的起訴書後，他十日首次公開露面。他在造勢活動中向「鐵粉」喊出，明年總統大選是自己對決「貪腐當權派」的「最後一戰」，還稱自己被檢方起訴以及又一次問鼎白宮寶座，都是這場決戰的「一環」，因為這些建制派是「衝著各位（美國人民）而來，我只是攔路虎！」他並痛批該起訴書「荒謬、毫無根據」，誇稱他「永遠不會被拘捕」。

美聯社報導認為，川普前述言論旨在化司法訴訟為選戰得分。他十日連趕在喬治亞州及北卡羅來納州的兩場共和黨大會固票，現場熱鬧滾滾。他在喬州哥倫布市向幾千多名「川粉」、黨代表及媒體人士又一次宣稱，自己是「清白的」，並喊話將「擊敗」帶偏見的聯邦執法部門。

川普說，明年十一月五日，我們將挺身面對貪腐的政治建制派，將「徹底貪腐」的總統拜登趕出白宮，「我絕不會屈服或被嚇倒」。他還說，政敵們一再發動政治獵巫，企圖阻撓「我們的運動、矮化美國人民的意志」。他並指控前述起訴書必將載入美國史上「最駭人的濫權」。

川普矢言，就算他因本案被定罪，也不會退選。他十日也在接受美國政治新聞網站Politico訪問時，「預測」自己不會被定罪。但他迴避若當選會否運用總統特權特赦自己的問題，只稱「我想我不用那麼做，我沒做錯什麼」。

川普在喬州共和黨大會中開玩笑稱，每當他搭機飛越民主黨州長主政的「藍州」，「就會收到傳票」。川普演說時除了砲轟拜登，還批評他二○一六總統選戰的民主黨對手希拉蕊．柯林頓同樣在卸任公職後不當處理密件，堅稱只因自己是共和黨，才遭受司法的「不公平」待遇。美聯社報導則直指，川普沒提的是，他是這三人中唯一蓄意不歸還文件，並阻撓檢調偵辦者。

川普暗指民主黨人是「共產主義者」，大選「不是共產主義者獲勝並毀了美國，就是我們滅了共產主義者」。川普在北卡格林斯伯勒造勢時則形容，拜登政府的司法部是「不法部」，將司法「武器化」。

川普 美國 拜登

延伸閱讀

控被提訴訟是出於政治動機 川普：這股勢力比「陸俄朝伊加一起都爛」

川普陷密件門 自己人檢舉？受雇律師「詳細筆記」成最強證詞

有利川普？「密件門」由當年他任命的法官坎農主審

川普遭起訴後首度現身造勢大會 批起訴書毫無根據

相關新聞

痛批起訴書 川普：就算定罪也不會退選

美國司法部九日公布對前總統川普的起訴書後，他十日首次公開露面。他在造勢活動中向「鐵粉」喊出，明年總統大選是自己對決「貪腐...

4年17死亡事故 華郵：指向特斯拉自駕

華盛頓郵報十日報導，根據美國國家公路交通安全管理局（ＮＨＴＳＡ）資料數據，自二○一九年起，已知共七三六起車禍事故，和美國...

控被提訴訟是出於政治動機 川普：這股勢力比「陸俄朝伊加一起都爛」

因私藏秘密文件被提起訴訟一天之後，美國前總統川普對司法部做出措辭強硬的指責。在佐治亞州共和黨的一次集會上，川普表示，對他提起訴訟完全是出於政治動機，是為了阻止他重返白宮。

「心智扭曲天才」炸彈客做案17年無破綻 發3萬字抱怨文終破功

美國「大學炸彈客」卡臣斯基今天過世，終年81歲。這名前數學教授及FBI口中的「心智扭曲天才」，曾於17年間多次匿名發動炸...

全美首創 紐約州議會通過 農曆春節將列公校假日

紐約州參、眾議會於10日凌晨在本季會期結束前，通過將農曆新年和排燈節(Diwali)列為紐約州公校假期的法案，待州長霍楚...

川普陷密件門 自己人檢舉？受雇律師「詳細筆記」成最強證詞

「華盛頓郵報」10日報導，聯邦因「密件門」起訴前總統川普，起訴書罪名37條、內容49頁，其中檢方所舉證據大多來自川普內部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦