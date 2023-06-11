控被提訴訟是出於政治動機 川普：這股勢力比「陸俄朝伊加一起都爛」

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因私藏秘密文件被提起訴訟一天之後，美國前總統川普對司法部做出措辭強硬的指責。美聯社
因私藏秘密文件被提起訴訟一天之後，美國前總統川普對司法部做出措辭強硬的指責。美聯社

因私藏秘密文件被提起訴訟一天之後，美國前總統川普對司法部做出措辭強硬的指責。在佐治亞州共和黨的一次集會上，川普表示，對他提起訴訟完全是出於政治動機，是為了阻止他重返白宮。

川普聲稱，現任總統拜登一直想把他「最具競爭力的政治對手送進監獄」。他表示，司法部已經變成了政府的武器，對他提出的指控「荒誕可笑，毫無根據」。這是針對川普的37項指控周五被公開之後，川普首次做出公開回應。

川普：相關指控只會提升他的民意支持率

指控內容被公開之後，川普在其社交平台Truth Social發文對司法部特別檢察官史密斯予以強烈譴責。而在佐治亞的集會上，川普表示，對他提出的指控將作為「最惡劣的濫權行為」被載入史冊。「如此惡劣的迫害行為是對司法公正的諷刺」。

川普在演講中宣稱，有一股勢力正在試圖摧毀美國。他說：「我對此確信不疑。這股勢力比俄羅斯、中國、北韓和伊朗加在一起都更惡劣」。他表示，這股勢力是美國的敵人，「包括馬克思主義者、社會主義者、共產主義者以及環保極端分子，除此之外，還包括腐敗透頂的拜登總統、假媒體以及那些名義上的共和黨人」。

川普表示，對他本人的打壓行動也有好處，那就是他的支持率會不斷攀升。今年三月，川普被控在2016年總統大選前，向色情明星支付「閉口費」，川普本人堅稱自己無罪，隨後，他的民調支持率確有提升。

（德廣聯，南德意志報）

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