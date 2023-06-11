川普遭控37重罪 涉帶走核武密件

美國司法部九日解封前總統川普「密件門」調查案起訴書，川普涉嫌在佛羅里達州海湖俱樂部寓所非法持有包括美國核武和國防等機密文件，遭卅七項重罪起訴；這是美國史上第一次出現前任總統面臨聯邦犯罪起訴。該部指出，川普在二○二一年一月卸任時，帶走了國防部、中情局、國安局和其他情報機構的高度機密檔案。

針對起訴書曝光，川普九日在自創社群平台「真實社群」貼文強調自己是清白的。他寫道：「沒有人說我不能查看從白宮帶走的私人紀錄。這麼做根本一點錯都沒有」。

美聯社分析，全案核心在於總統有義務保護美國政府最有價值的機密。聯邦檢察官指出，川普擅自保留文件、拒絕交還，某些情況下還把文件拿給訪客看，不但危害美國與外國間的關係，還危及美軍及美國祕密消息來源的安全。

聯邦檢察官在起訴書中指出，川普卸任後從白宮帶走關於核武實力的高度敏感機密文件，以不當方式存放在佛州海湖莊園住處，面對調查人員索取文件時，川普則一再指示手下及律師幫忙隱藏。起訴書中寫道，川普還曾傲慢地向他人展示一份五角大廈的「攻擊行動計畫」與機密地圖。

川普被起訴的卅七項罪名裡，卅一項與蓄意保留國防資料有關，其他罪名還包括密謀犯罪、妨礙司法調查以及不實陳述，即使只有一項罪名遭到定罪，都可能坐牢數年。一名川普助理被檢察官查出在海湖莊園受到川普指示而搬動數十箱文件，面對調查人員詢問時卻說謊，也同時被檢察官以密謀犯罪等罪名起訴。

「密件門」特別檢察官史密斯（Jack Smith）發表聲明說，保護國防資料的法律對於美國安全非常重要，這些法律應該徹底執行。他指出：「觸犯這些法律將置我們的國家於險境」。

川普十三日下午將在邁阿密聯邦區域法院到案並出庭應訊，法院指派的審案法官是川普任命的聯邦法官；川普辯護律師團有兩名律師九日宣布辭職。

川普也在九日的貼文中扯進美國總統拜登，說拜登同樣也因帶走副總統任內的機密檔案而被調查。但美聯社報導，這兩人案件不同之處在於，拜登並不像川普設法隱瞞。對於起訴川普，拜登表示不會干預司法部辦案。

已宣布要再戰二○二四大選的川普，在共和黨總統初選競爭者當中，支持度遙遙領先；但這起案件使川普的司法困擾變得更加沉重，川普因二○一六年大選前付「封口費」給緋聞對象而在紐約州被起訴，目前還被聯邦檢察官及亞特蘭大檢方調查，接下來恐將面臨更多刑事起訴。