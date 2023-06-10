美聯社：布林肯18日訪中 習近平可能接見

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國國務卿布林肯8日在沙烏地阿拉伯利雅德。（法新社）
美國國務卿布林肯8日在沙烏地阿拉伯利雅德。（法新社）

美聯社及路透9日引述美國官員報導，美國國務卿布林肯下周將出訪中國大陸進行外交會談，預定18日在北京會晤中方高官，包括中國外長秦剛，也可能獲中國國家主席習近平接見。

若成行，布林肯將是自2018年美國前總統川普任內的國務卿龐培歐以來，訪中的美國最高層級官員。

美國國務院未能立即對前述報導置評。布林肯2月因疑似中國間諜氣球飛越美國，並被美國軍方擊落的事件，取消原定的訪中行程，而布林肯的中國行，原本是由習近平和美國總統拜登去年11月在印尼峇里島「20國集團」（G20）高峰會場邊舉行「拜習會」時同意。

中國外交部亦尚未證實布林肯此一行程。

美國政治新聞網站Politico於8日報導，美國國務院仍正敲定布林肯訪中的細節。1名知情人士甚至指稱，他可望在目前的中東行結束後飛抵北京。

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