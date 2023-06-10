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川普遭聯邦起訴 美前總統首例

聯合報／ 記者顏伶如、廖振堯／綜合報導
前總統川普被起訴，仍然可以參選2024總統。（美聯社）
前總統川普被起訴，仍然可以參選2024總統。（美聯社）

美國前總統川普八日在自創社群平台「真實社群」宣布，已因涉嫌不當處理機密檔案遭起訴，十三日將在邁阿密出庭應訊。川普共遭到七項罪名起訴，這是美國歷史上第一次出現前總統遭到聯邦司法起訴，讓二○二四總統大選選情增添變數。

川普發文：「被最貪腐的政府起訴，對美國來說，這真是黑暗的一天。」他指出：「我們國家正在嚴重且迅速衰退中，但只要我們團結起來，就能讓美國再度偉大！」

川普重施故技，將司法案件政治化，並獲得黨內初選主要對手德桑提斯和聯邦眾院議長麥卡錫的聲援，批評司法不公。川普也趁機啟動募款，今年三月他因封口費官司被起訴後的那一周，就募得一千二百萬美元，民調不降反升，這次是否會歷史重演，機率似乎不低。

紐約時報報導，川普遭到起訴罪名包括蓄意保留國防機密資料而觸犯間諜法、密謀妨礙司法等。

川普在共和黨二○二四年總統初選競爭者中支持度一路領先。宣布遭起訴的廿分鐘後，他便開始為參加二○二四年總統大選展開募款，並表示十三日將在邁阿密出庭。

川普目前官司纏身，包括涉嫌在二○一六年大選前付「封口費」給ＡＶ女星「風暴女」丹尼爾斯以免婚外情曝光，在紐約遭到三十四項重罪起訴；川普還面臨其他聯邦調查及亞特蘭大檢察官調查，最後可能也遭起訴。

聯邦檢察官先前表示，川普卸任後把大約三百件機密檔案帶到海湖莊園，其中約一百件二○二二年八月被聯邦調查局（ＦＢＩ）探員在搜索行動中查扣。

川普及辯護律師團都曾表示，特別檢察官率領的密件調查行動，政治與司法層面的殺傷力都超過紐約案件。辯護律師團接到通知指出川普是調查目標後，川普競選團隊幕僚便開始預做最壞打算。川普始終堅稱離開白宮後有權保存機密檔案，並稱已經為檔案解密，但未提供證據。

華盛頓郵報報導，紐約大學法學院教授康明斯基表示，即使川普身上未決的任何案件被判有罪，也不會使川普喪失競選公職的資格；當選的話也無法阻止他就任。「實際上沒有那麼多要求，憲法沒有明確禁止起訴未決、甚至是被定罪的人競選總統」。

川普 司法 紐約時報

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