防陸侵台 美議員籲擬定制裁

美國聯邦參議院外交委員會八日通過「保護台灣與國家韌性法案」，要求美國國務院、國防部、財政部等聯邦機構，就中共侵犯台灣擬定完整性制裁策略。

該法案由共和黨籍參議員盧比歐、民主黨籍參議員皮特斯提出，要求相關部會首長向國會提出全面性制裁策略，協助美方與盟友擬定中國脅迫行動的因應政策，包括入侵、侵犯台灣領土完整性等行徑。

法案也要求部會首長向國會報告，說明美國手中有哪些可以對抗中共的工具，例如中國仰賴的美國商品或服務，並防禦美國的弱點。

由於部分議員有疑慮，參議院外委會版本新增兩條聲明，一是強調不應把法案解讀成美國「一中政策」有改變，此政策是以台灣關係法、美中三公報及六項保證作為準則；二是不應把法案解讀成使用武力的授權。

法案接下來將送交參議院全院審理，參、眾兩院須通過同樣版本法案，才能將提案遞交總統簽署生效。

參議院外委會當天原定審議「台灣租稅協定法案」，因共和黨籍參議員保羅杯葛而被迫延審。但法案提案人之一、參議院外委會主席梅南德茲仍對法案通過表示有信心。他說，此議題在下場工作會議前就會被提出，預期將獲得兩黨大力支持。