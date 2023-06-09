1歲寶寶家裡中槍 開槍的竟是6歲哥哥

美國密西根州日前發生一起幼童遭槍擊的意外，一名1歲男嬰在家遭槍擊，臉部和肩膀都中彈，所幸送醫後撿回一命。令人驚訝的是，開槍射擊的竟然是男嬰6歲的哥哥，也讓警方再次呼籲民眾一定要把槍收好。

據NBC新聞報導，6月7日時密西根州底特律發生一起幼童中彈意外。當天晚上7點40分左右，6歲的男童在家中發現一隻上膛的手槍，拿起來把玩，對坐在嬰兒座椅裡的弟弟開槍，結果導致男嬰的臉頰和肩膀中彈。

當時孩子們的媽媽到附近的親戚家串門子，爸爸則跟叔叔還有其他小孩在後院修籬笆，因此事發當下沒有大人在現場。幸好男嬰送醫後並無大礙，目前還在醫院接受治療。

底特律警察局助理局長菲茨杰拉德（Charles Fitzgerald）表示，幸好這次男嬰命大死裡逃生，但類似意外完全是可以預防的。他提醒持有槍枝者應該要把槍枝放置在安全地點，以避免發生類似事件。

美國近年來槍擊暴力事件備受關注，今年4月時密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）便簽署一項法案，要求持槍者妥善保存槍枝。該法案指出，若是家中有未成年人，持槍者必須要將槍枝拆解並放入上鎖的密碼箱中。不過該法案才剛通過簽署，要到2024年才會生效。