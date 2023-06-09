首位遭聯邦政府起訴前總統！川普機密文件案傳「至少7罪名」

據3名知情人士透露，美國前總統川普（Donald Trump）因拒絕歸還在佛羅里達州家中發現的機密文件而遭到起訴，也是首次有前總統面臨聯邦政府的起訴。

彭博報導，川普8日晚間在自創的新社群平台「Truth Social」平台上發文表示自己被傳喚於13日前往邁阿密聯邦法院出庭，並稱「我從沒想過這樣的事情會發生在美國前總統身上」。司法部則尚未證實此事。

此外，紐時報導稱「起訴書是在邁阿密的美國地方法院提交」，並援引一位知情人士稱「起訴書包含7項罪名」，但並未具體說明川普面臨的指控。美國ABC新聞則報導稱「罪名包括故意留存國防資訊、隱瞞文件、串謀妨礙司法公正以及作出虛假聲明等」。

目前尚不清楚任何指控是否會使川普失去參選資格，其競選團隊和白宮也拒絕回應。

公開文件描述川普一再阻撓國家檔案和記錄管理局（National Archives and Records Administration）和司法部取回他從白宮帶走的機密文件，調查人員之後在海湖莊園找到約1.3萬份文件、其中約100份被列為機密。