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首位遭聯邦政府起訴美前總統！川普機密文件案傳「至少7罪名」

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首位遭聯邦政府起訴前總統！川普機密文件案傳「至少7罪名」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
據3名知情人士透露，美國前總統川普因拒絕歸還在佛羅里達州家中發現的機密文件而遭到起訴，也是首次有前總統面臨聯邦政府的起訴。路透
據3名知情人士透露，美國前總統川普因拒絕歸還在佛羅里達州家中發現的機密文件而遭到起訴，也是首次有前總統面臨聯邦政府的起訴。路透

據3名知情人士透露，美國前總統川普（Donald Trump）因拒絕歸還在佛羅里達州家中發現的機密文件而遭到起訴，也是首次有前總統面臨聯邦政府的起訴。

彭博報導，川普8日晚間在自創的新社群平台「Truth Social」平台上發文表示自己被傳喚於13日前往邁阿密聯邦法院出庭，並稱「我從沒想過這樣的事情會發生在美國前總統身上」。司法部則尚未證實此事。

此外，紐時報導稱「起訴書是在邁阿密的美國地方法院提交」，並援引一位知情人士稱「起訴書包含7項罪名」，但並未具體說明川普面臨的指控。美國ABC新聞則報導稱「罪名包括故意留存國防資訊、隱瞞文件、串謀妨礙司法公正以及作出虛假聲明等」。

目前尚不清楚任何指控是否會使川普失去參選資格，其競選團隊和白宮也拒絕回應。

公開文件描述川普一再阻撓國家檔案和記錄管理局（National Archives and Records Administration）和司法部取回他從白宮帶走的機密文件，調查人員之後在海湖莊園找到約1.3萬份文件、其中約100份被列為機密。

川普 美國 司法

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