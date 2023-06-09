卸任帶走機密 川普面臨起訴

知情人士透露，聯邦特別檢察官史密斯辦公室已向前總統川普的律師團發出信函，表示偵辦川普離職後不當處理機密文件一案即將提出罪名，起訴川普。

紐約時報等媒體七日陸續報導，史密斯辦公室的信函是迄今最清晰的訊息，指出川普在本案被列為調查辦案的目標，將面臨起訴；紐時指出，川普律師團何時接獲特別檢察官辦公室信函，目前還不清楚，但可以得知史密斯手下的助理檢察官大致已完成偵辦，準備起訴川普。

向可能挨告的人發出照會，形式上便是向某人表示其已成為刑事偵辦的直接目標，經常在提出罪名前為之。照會一般是給辯方律師機會，得要求會見檢方，提供辯方的說法。

紐時直接接洽川普，詢問他是否真獲告知自己會被起訴，川普說消息「不實」。

但被詢及他是否已獲告知自己是聯邦偵辦標的時，川普並未直接回應，只說記者必須了解，自己不直接跟檢察官接觸。接下來他對自己已獲告知將被起訴一事再度表示，「此說不實」。

川普的律師特拉斯提、勞利及哈利根五日與史密斯等人在司法部開會約兩個小時，知情人士指出，律師們想讓川普躲過被起訴，另向司法部高層示警，他們認為史密斯偵辦時的行為不適當。