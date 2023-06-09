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霧霾罩美十餘州 如臨火星

聯合報／ 記者高雲兒、編譯陳韻涵／綜合報導
加拿大森林大火造成的空氣汙染跨越國境飄入美國，紐約等許多美國大城市七日出現嚴重空汙。（路透）
加拿大森林大火造成的空氣汙染跨越國境飄入美國，紐約等許多美國大城市七日出現嚴重空汙。（路透）

加拿大森林大火造成的空氣汙染跨越國境飄入美國，十多州空氣品質拉警報，空氣品質最差的大城市包括紐約、華府和費城，紐約兩座機場因空氣品質影響能見度而有大批航班停飛或延誤；氣象預測顯示，空汙狀態至少會持續至八日。在雪城開棒球打擊場的商人史堪尼爾驚呼：「外面看起來跟火星一樣！」

加拿大今年野火災情嚴重，形成的霾害六日起飄進美國東岸與中西部，讓華府到渥太華都籠罩在霧霾中，主要機場暫停班機起降，美國職棒大聯盟賽事延後，學校取消戶外活動，人們再次戴上口罩，紐約市呼籲民眾盡量少出門。

美東超過七千五百萬人七日收到空氣品質不佳警報，天際線全被高濃度細懸浮微粒造成的橘黃色霧霾遮蔽。紐約州雪城一間棒球訓練中心老闆史坎諾說，「現在外面看起來像火星」。

紐約及周邊多個機場受到影響，全美七日有近四千個航班延誤，一千多個航班取消。美國私人天氣預報公司AccuWeather表示，這是廿多年來影響美國東北部最嚴重的野火霾害。

國家氣象局發布的空氣品質警訊幾乎涵蓋整個大西洋沿岸，從佛蒙特州到南卡州，西部的俄亥俄州到堪薩斯州也在空汙警戒範圍。

總統拜登七日推文說，美國正經歷「危險空汙」，呼籲民眾聽從當局建議保護自己和家人。

美國環保署監測ＰＭ二點五等主要汙染物的「空氣品質指數」（ＡＱＩ）顯示，紐約雪城和賓州理海谷的空汙指數突破四百，紐約市還連續兩度成為全世界空氣品質最糟的城市；ＡＱＩ超過一百就是「不健康」等級，超過三百則屬「危險」。

空氣品質 美國

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