分手後仍遭前任跟蹤 17歲少女跟母外出用餐竟遭砍15刀命危

美國佛州一名17歲少女本該有大好前程，卻因為誤交「恐怖情人」遭對方刺殺15刀命危，目前傷重癱瘓還在急救中。

據《獨立報》（The Independent）報導，17歲的舒密茲（Madison Schemitz）和大她一歲的男友皮爾森（Spencer Ross Pearson）都是運動選手。舒密茲是高中的壘球隊選手，皮爾森則是足球隊隊員，不料卻因談戀愛雙雙重傷命危。

據報舒密茲在跟皮爾森提出分手後，皮爾森就多次以暴力脅迫舒密茲跟他復合，今年四月還開始跟蹤騷擾她。為了保護舒密茲，她的媽媽已經申請禁制令要男方不得靠近，不過禁制令還未頒布就發生憾事。

6月3日舒密茲跟媽媽和朋友到餐廳吃飯，卻發現皮爾森也出現在餐廳，於是她們趕緊付錢離開。不料三人在前往停車場取車時被皮爾森攔下，他拿出暗藏的尖刀刺向舒密茲和舒密茲的媽媽。

皮爾森對舒密茲猛刺15刀，直到一旁經過的民眾出手阻止才停下。舒密茲的媽媽在過程中也受了傷，阻止的民眾更在過程中遭皮爾森割斷肌腱。皮爾森行兇完以後拿刀刺向自己的喉嚨試圖自殺脫罪，被送往醫院治療。

目前舒密茲因為傷重癱瘓，皮爾森也尚未脫離險境。若是皮爾森活了下來，將會被依謀殺罪名起訴。