密件外洩 華郵：美去年六月就知烏要炸北溪

華盛頓郵報六日報導，外洩的美國情報密件顯示，美國中央情報局二○二二年六月就透過歐洲情報單位得知，烏克蘭特種部隊一支六人小組打算破壞連接俄羅斯與德國的北溪天然氣管線，三個月後北溪管線果然被炸毀。

報導指出，北溪管線被炸毀前的三個月，拜登政府便透過盟友得知，烏克蘭軍方正在秘密籌備攻擊海底管線計畫，將出動潛水小組執行任務，小組直接聽命烏克蘭軍方總司令。

相關情報密件先前遭麻州空軍國民兵特薛拉外洩，華郵透過認識特薛拉的網友取得資料。

華郵報導，情資報告的內容來自於一名在烏克蘭境內的消息人士。匿名官員說，雖然消息來源無法立即查證，中情局在二○二二年六月間還是選擇把報告分享給德國等歐洲友邦。

情資報告中包括特定細節，例如參與行動人數、攻擊手段等。西方國家一直懷疑北溪管線遭受攻擊可能與烏克蘭有關。最近幾個月，德國調查人員找到某些證據，也指向烏克蘭。

二○二二年九月二日，海底爆炸導致北溪一號與二號管線天然氣大量外洩，原本四條天然氣管線只剩下一條完整。拜登政府部分官員原本宣稱攻擊行動是俄羅斯所為，拜登則說這起事件是「蓄意的破壞行動」，並稱美國將與盟邦聯手追查到底。

某些歐洲國家領袖當時表示，俄國打算掐斷天然氣來源做為要脅手段，恫嚇並逼迫歐洲國家停止援助烏克蘭，並停止對俄羅斯祭出更多制裁。

華郵報導，拜登政府官員如今私下坦承，並無證據證明俄國與破壞北溪管線有關，但面對媒體詢問北溪管線攻擊事件時，拜登政府答案避重就輕。