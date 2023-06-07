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鱷魚首例「孤雌生殖」 產卵基因相似度達99.9%

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一隻位於杜拜的鱷魚。資料照片。路透
一隻位於杜拜的鱷魚。資料照片。路透

全球首例！哥斯大黎加一座動物園中，發現一隻自體受孕的雌性鱷魚（crocodile），產下的卵和母體有99.9%的基因相似度。雌性自體受孕的現象被稱為「孤雌生殖」（virgin birth），此前從未在鱷魚身上發現。

英國廣播公司（BBC）報導，孤雌生殖過去只在鳥類、魚類和其他爬蟲類發現。科學家認為，此特徵可能繼承自從演化先祖，因此恐龍可能也有自體受孕的能力。研究者認為，鱷魚的孤雌生殖現象實際可能更普遍，只是至今未積極發現。

自體受孕的「單親鱷魚」是一隻美洲鱷（American crocodile），長期和其他鱷魚分開棲息，因此動物園發現她在2018年下蛋後，就聯絡了美國維吉尼亞理工學院（Virginia Polytechnic）專精孤雌生殖現象的團隊

團隊檢驗後發現該卵和母體基因相似度達99.9%，證實牠沒有父親。不過胚胎雖然有完全成形，最後未成功孵化。團隊的研究日前發表於皇家學會（Royal Society）的「生物學通訊」（Biology Letters）期刊。

研究者表示，居住地受限的爬蟲類與伴侶隔絕的期間仍可產卵，此類現象並不罕見，但這些卵通常會被使為無法生存而丟棄，而相關發現顯示，在無雄性環境下的產卵應受檢驗，評估是否有潛在存活能力。

此外，即使身處有潛在伴侶的環境，孤雌生殖的現象仍會發生，因此此類案例很可能在雌雄共存的環境中被忽視。目前並不清楚孤雌生殖現象為何因物種而異，案例在科學文獻出現次數有所增加，可能因為科學家如今有特意尋找。

鱷魚 團隊 伴侶

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