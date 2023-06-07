想找媽媽！美國10歲男童偷開車上路 警方急追趕逮人

美國一名10歲男童上個月因希望和母親見面，偷走了一輛車並開上密歇根州際公路。

《8視界新聞網》根據美國全國廣播公司（NBC）和MLive的綜合報導，這名男童於5月27日在布納維斯塔小鎮，偷走母親的別克（Buick）汽車。警方發言人本月6日表示，身高不到152公分的男童之所以會偷車，是「因為他想開車去底特律（Detroit）找他的母親」。據悉，男童一直與親戚居住，而開車找母親的路程則需90分鐘。

事發時，有幾位民眾同時撥打911報案專線，申報有一個孩子在州際公路上行駛。

當警方發現這輛車後，啟動了警示燈和警笛，試圖將其攔下，但男童並沒有因此減速。隨後，通過車內的安全系統，啟動了遠端熄火機制，強制將該車輛煞停。

5/27 -TriCity Post Troopers recovered a stolen 2017 Buick Encore that had been stolen from a residence on Hess Ave in Buena Vista. The suspect, a 10-year-old juvenile, was apprehended and lodged at the Saginaw County Juvenile Detention Center. 1/4 — MSP Third District (@mspbayregion) 2023年6月1日

警方在推特上傳的追逐畫面顯示，男童駕駛的銀色汽車在公路上高速行駛，並橫跨三個車道，處於左右搖擺、行駛不穩的狀態。男童後來撞上護欄並安全停下，他隨即從車上下來，跑進了附近的樹林。警員在後追趕，最終將男童抓捕。

警方表示，沒有人在這起事件中受傷，男童事後被送往少年看守所。

The Trooper was behind the suspect for about a mile with lights & sirens activated while OnStar disabled the Buick, allowing for a safe stop. Thankfully, nobody was injured in this incident. Note: there is no sound in this video. pic.twitter.com/nqSwdpm4eI — MSP Third District (@mspbayregion) 2023年6月2日

文章授權轉載自「8視界新聞網」