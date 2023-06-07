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想找媽媽！美國10歲男童偷開車上路 警方急追趕逮人

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美國一名10歲男童上個月因希望和母親見面，偷開車上路。圖／截自推特影片
美國一名10歲男童上個月因希望和母親見面，偷開車上路。圖／截自推特影片

美國一名10歲男童上個月因希望和母親見面，偷走了一輛車並開上密歇根州際公路。

《8視界新聞網》根據美國全國廣播公司（NBC）和MLive的綜合報導，這名男童於5月27日在布納維斯塔小鎮，偷走母親的別克（Buick）汽車。警方發言人本月6日表示，身高不到152公分的男童之所以會偷車，是「因為他想開車去底特律（Detroit）找他的母親」。據悉，男童一直與親戚居住，而開車找母親的路程則需90分鐘。

事發時，有幾位民眾同時撥打911報案專線，申報有一個孩子在州際公路上行駛。

當警方發現這輛車後，啟動了警示燈和警笛，試圖將其攔下，但男童並沒有因此減速。隨後，通過車內的安全系統，啟動了遠端熄火機制，強制將該車輛煞停。

警方在推特上傳的追逐畫面顯示，男童駕駛的銀色汽車在公路上高速行駛，並橫跨三個車道，處於左右搖擺、行駛不穩的狀態。男童後來撞上護欄並安全停下，他隨即從車上下來，跑進了附近的樹林。警員在後追趕，最終將男童抓捕。

警方表示，沒有人在這起事件中受傷，男童事後被送往少年看守所。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

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