畢業典禮傳槍響！美國高中槍擊案釀2死5傷 19歲槍手被捕

美國維吉尼亞州里奇蒙市一所高中6日在一座劇院舉辦畢業典禮，典禮過後，有槍手朝劇院外公園聚集的數百人開火，造成2死5傷。

里奇蒙市代理警長愛德華茲表示，嫌犯是一名19歲男子，逃離現場時被捕，警方準備對他提起二級謀殺罪指控。美聯社報導，警方起初拘捕了2名嫌犯，但之後認為其中1人應沒有涉及槍擊案。

紐約時報引述里奇蒙公立學校系統發言人史坦利表示，胡格諾高中（Huguenot High School）在奧馳亞劇院（Alt）舉行畢業典禮後，槍擊案就在旁邊的門羅公園發生。

里奇蒙公立學校負責人卡姆拉斯說，案發時畢業典禮已結束，畢業生正在劇院外與家人合影。劇院人員表示，約當地時間6日下午5時15分聽見槍響。

愛德華茲說，2名死者都是男性，一人是18歲的畢業生，另一人是出席畢業典禮的36歲男子。警方認為嫌犯可能認識至少一名受害者。

警方表示，除了7人中彈，現場至少有12人受傷或恐慌發作就醫。案發後共6名傷患被送至維吉尼亞大學醫院，部分傷者仍未脫離險境。