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摩根大通CEO讚揚拜登政府對陸戰略 避談棘手台灣問題

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴蒙不願談論台灣，他說應該去問那些以回答「棘手外交政策問題」為工作的人。路透
戴蒙不願談論台灣，他說應該去問那些以回答「棘手外交政策問題」為工作的人。路透

摩根大通執行長戴蒙表示，拜登政府在中國問題上以國家安全為重點，與盟國和商界聯手的方法是正確的策略，但他不願對他認為「棘手」的台灣問題表達看法。

戴蒙周二在國會對記者表示，美國官員「所討論的是正確的事」。他說，國務卿布林肯等人側重國家安全，稀土和半導體等重大利益，同時試圖解決不公平的貿易做法。

戴蒙說，「這需要時間，需要做很多工作，美國對中國政策不應只是威脅一些東西」。

但戴蒙不願談論台灣，他說應該去問那些以回答「棘手外交政策問題」為工作的人。他上周也兼程低調訪台，見了在台約500名員工和客戶

剛在中國大陸拜訪完客戶的戴蒙向一些溫和派民主黨國會議員發表談話。美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席康納利（Gerald Connolly）表示，戴蒙有關大陸的訊息「淡化了中國的侵略行徑」。「我們不會頻頻飛飛機擾人，我們不是聲稱整個海洋為私有湖泊的人； 我們沒有侵犯十幾個國家的領海；我們不會在印度邊境不時交鋒。我們不是那些取消香港協議的人。 我們不是那些威脅台灣的人。所以，我看我們有點淡化了這些問題。」

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