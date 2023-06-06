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萊坊調查：半數跨國企業未來三年準備縮減辦公空間

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐約曼哈頓中城辦公大樓當中，貼出的招租廣告。 歐新社
美國紐約曼哈頓中城辦公大樓當中，貼出的招租廣告。 歐新社

萊坊（Knight Frank）最新調查顯示，約半數的跨國企業計劃在未來三年縮減辦公空間，以適應疫後員工增加居家辦公的新形態，也須隨之調整不動產布局。

萊坊訪調全球350家、共僱用1,000萬員工的企業不動產主管後發現，在準備縮減辦公空間的跨國企業中，以打算減少10%~20%者的占比最高。

萊坊商用不動產專家Lee Elliott說，大型機構規劃的辦公空間變動原則大概就是「較小但更好」的空間，「這並非房產市場的喪鐘，因為現在看到的仍是頂級大樓供不應求，因此租金上揚」。

大型企業可能進一步縮減商辦公司的前景，已引發外界憂心較老舊或冷門地段辦公大樓的未來，因為商用不動產市場已因利率上升，經歷痛苦的疲軟。

調查也顯示，近半數受訪企業三年內有意搬遷公司總部，不過多數規模較小的企業打算擴大辦公空間。

Elliott表示，許多企業過去三年都暫停不動產決策，等待評估疫後的工作習慣，許多企業仍必須等到租約到期時，再進行調整，「一直都有不少人談起改變，但我們卻還沒看到很多證據」，商辦租賃市場「租客市場的轉變是三到六年一輪，而不是三到六個月」。

萊坊的調查指出，約三分之一的企（從科技業到金融業都有）已選擇全回、或大部分回公司上班。56%的企業已制定混合上班政策，約10%的受訪企業完全或幾乎遠距工作。

戴維斯（Savills）的研究則預測，未來十年，舊金山和華府等美國城市的辦公空間將供應過剩最嚴重，同時亞洲市場將更加緊俏，歐洲則將處於中間。戴維斯副研究員Kelcie Sellers認為，這不單純只是企業回辦公室工作的員工變少，重點在於長期經濟、人口及發展的趨勢，和工作型態之間的互動。

戴德梁行的資料已顯示，在倫敦，去年有創紀錄的辦公室搬遷，租用的辦公空間也比疫前小。

舊金山

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