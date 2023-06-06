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輕型機闖華府禁區 遭F-16攔截 墜毀山區4死

聯合報／ 編譯張君堯／綜合報導
美軍F-16戰鬥機群4日下午從馬里蘭州安德魯聯合基地緊急升空，攔截一架闖入華府禁航區的小飛機。(美聯社)
美軍F-16戰鬥機群4日下午從馬里蘭州安德魯聯合基地緊急升空，攔截一架闖入華府禁航區的小飛機。(美聯社)

美國兩架F-16戰鬥機四日下午緊急升空，超音速攔截一架違規擅闖華府上空禁區的輕型飛機。該機最後墜毀在維吉尼亞州山區，機上四人全數罹難，尚未尋獲該機殘骸。路透引述知情人士報導，事發時該機似乎正採自動駕駛飛行。美國有線電視新聞網（CNN）引述戰機飛官報導，目擊小飛機飛行員在駕駛座上不省人事。

北美航太防衛司令部對此聲明，一架美國飛機製造商「賽斯納」的「獎狀型」輕型飛機，四日擅闖華盛頓特區上空，該機對美軍的聯絡「沒反應」，當地當天下午約三點半，墜毀在華府西南方的維吉尼亞州喬治華盛頓國家森林公園附近。

F-16攔截該機時，超音速引發震耳欲聾的如雷「音爆」巨響 ，嚇壞華府居民。

該機在貌似進入紐約的長島後，就做出近一八○度的大迴轉掉頭直往南飛，經華府上空或其周邊，再飛入維州，墜毀在維州蒙特貝婁附近山區。美國聯邦航空總署聲明，該機從維州西南方的田納西州伊麗莎白頓市機場起飛。一名官員向路透強調，戰機的追趕未造成墜機。

美國 華盛頓 戰機

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