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WSJ：美政府本月將提議強制大銀行資本需求額提高20%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國監管當局有意將嚴格監管的資產門檻由2,500億美元降低為1,000億美元。路透
美國監管當局有意將嚴格監管的資產門檻由2,500億美元降低為1,000億美元。路透

華爾街日報引述知情人士報導，美國監管機構最快本月提議強制大型銀行將整體資本要求提高約20%，如此將有助於強化今年金融體系歷經今年中小型銀行倒閉風暴後的韌性。

知情人士透露，資本需求的具體規模取決於業者的業務，其中有大規模交易業務的大銀行將面臨最大的增幅。極依賴費用收入的銀行，像是投資銀行或財富管理事業的資本需求額也可能大幅增加。資本是銀行必須保持的緩衝，以備不時發生的損失。

華爾街日報報導，這個強化資本的計畫是加強華爾街規範的第一步，也代表川普政府時代較寬鬆的監管方式有所轉變。而銀行業者自己認為已不需要更嚴格的要求，且可能迫使更多銀行合併以保持競爭力，美國民眾取得貸款也會更困難。

在矽谷銀行（SVB）等銀行3月倒閉引發金融業震撼之前，大銀行已經面臨較嚴格的規定。事發之後，監管機構已表示，他們計劃新規定所涵蓋的銀行會更廣。

資產至少1,000億美元的金融機構可能就得配合新規定，現有的規定僅適用於2,500億美元的大銀行。

銀行業有人批評，資本需求額拉高，可能會提高消費者的成本，並導致銀行停止提供某些服務。

代表美國大銀行的金融服務論壇（Financial Services Forum）執行長弗洛摩（Kevin Fromer）說：「沒必要增加更多資本需求額。額外的要求會給企業和借款人帶來負擔，在這個不當關頭阻礙經濟發展。」

銀行政策研究所（Bank Policy Institute）資深副總裁兼總顧問柯勒德（Katie Collard）表示，這個用於計算營運風險費的架構「不成比例地徒增」對於專注於收費業務事業的資本要求。

知情人士透露，擁有大型財富管理業務的銀行，例如摩根士丹利，以及擁有信用卡網路帶進刷卡收入的美國運通，可能都包括在內。

美國運通發言人強森（Andrew Johnson）說：「美國金融體制的強度和廣度需要量身定制的資本標準方法，當制定規則時，監管機構應該考慮不同銀行的規模和業務模式。」

美國 華爾街日報 大銀行

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