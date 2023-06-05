緩和緊張 美亞太事務助理國務卿訪中

美國國務院三日宣布，負責亞太事務的助理國務卿康達四日抵達北京訪問，與中國大陸「討論雙邊關係的關鍵議題」；康達行程接續之前美中官員一系列會談，凸顯華府打算紓緩與大陸這個「戰略競爭者」的緊張，預防關係進一步惡化；白宮國安會中台事務資深主任莎拉．貝蘭（Sarah Beran）陪同康達訪中。

國務院未公布康達這次計畫會見的大陸官員名單。康達預計四日抵達北京，適逢六四天安門事件卅四周年，國務卿布林肯三日另發聲明表示，美方會紀念此一事件。

康達去年十二月曾訪問大陸，為布林肯原定二月訪中行程預做準備。不過，布林肯出發前夕爆發大陸偵察氣球入侵美國領空事件，布林肯決定延期訪問，先前曾出現緩和跡象的美中關係再度惡化。

美方近來試圖修補雙邊關係。白宮國安顧問蘇利文五月十日至十一日與中共外事辦主任王毅在奧地利長談八小時；上周大陸商務部長王文濤在華府會見美國商務部長雷蒙多，王文濤前往密西根州參加亞太經合會貿易部長會議，也與美國貿易代表戴琪會面。

另外，美國中央情報局局長伯恩斯五月曾密訪大陸，試圖緩和雙邊關係。美方官員表示，伯恩斯「強調情報管道維持開放的溝通專線，十分重要」。

不過，這些提升雙邊接觸的早期跡象並未含括兩國軍方代表。北京一直嚴拒與美方討論改善國防關係；三日在新加坡舉行的香格里拉對話，大陸國防部長李尚福拒絕在場邊與美國防部長奧斯丁見面，奧斯丁批評中方的立場，指出兩國都在本區域增強軍力，北京不願對談，會傷害維持和平的努力。

康達結束訪中行程後，將轉往紐西蘭，預計在紐西蘭國際事務會議研究院發表談話。