只是喝止他們別放煙火…3名美海軍陸戰隊員慘遭30名青少年圍毆
美國三名海軍陸戰隊成員喝止一群少年在碼頭放煙火，結果慘遭30名青少年圍毆痛打，目前已有五人被捕。
《8視界新聞網》根據哥倫比亞廣播公司報導，上周六（27日）是美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），晚上9點50分左右，一群青少年在海灘燃放煙火，被經過的三名海軍陸戰隊成員喝止，雙方爆發衝突。
網上流傳的視頻顯示，大約30名青少年對他們拳打腳踢，其中兩人被打到躺在地上捲縮起身軀保護著自己。
其中一名受害者亨特·安東尼諾（Hunter Antonino）受訪時說，他們不僅被毆打，還被那群青少年狠踩。
加州橙縣警長麥克·伍德魯夫（Mike Woodroof）說，警方在星期二（30日）逮捕了四名少年和一名少女，他們在涉嫌使用致命武器進行攻擊的罪名下被拘留在少年管教所。
報導指出，警方利用網上流傳的視頻追蹤到這些涉案的青少年，並和當地的校方合作，將視頻截圖和學校紀錄進行比對。
橙縣聖克萊門特市（San Clemente）市長克里斯·鄧肯（Chris Duncan）說：「今時今日，你們會被逮捕，是因為人們會把你的行為拍下來……我希望這件事能給社區裡的年輕人上一課，不要在發生這樣的事情時讓自己失控。」
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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