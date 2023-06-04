美國中情局長 5月密訪大陸

英國金融時報率先報導美國中央情報局長伯恩斯五月祕密訪問中國，並與中方情報官員會談後，美國政府匿名官員二日證實這項報導。拜登總統在偵察氣球事件讓美中高層溝通不順的情況下，派遣他最信賴的高官之一訪問中國，凸顯拜登嚴重關切美中關係的急劇惡化。

這位匿名官員未透露伯恩斯五月前往北京的詳情，僅說伯恩斯「會晤了與他對等的中方官員，並強調在情報領域維持溝通管道暢通的重要性」。

金融時報早前率先披露伯恩斯訪中，但中情局及白宮當時拒絕置評。報導指出，拜登在五月十九日至廿一日出席日本廣島七大工業國峰會之前，伯恩斯密訪北京。

白宮國安會前高層官員、現任清華─卡內基全球政策中心主任的韓磊（Paul Haenle）也表示，派遣伯恩斯出訪北京的最大的好處，就是他既受到國會兩黨議員的尊重，又為中方官員熟悉，「中方更歡迎這種幕後對話的機會」。

華爾街日報報導，拜登非常倚重伯恩斯執行祕密任務，包括二○二一年八月美國完成撤出阿富汗之前，與神學士政權最高領導人會晤；二○二一年十一月訪問莫斯科，警告俄方不要入侵烏克蘭。去年，拜登也曾派遣伯恩斯到國會，勸說時任眾院議長的裴洛西不要訪問台灣。

長期以來，拜登政府一直在推動美中高層官員互動，以便為持續緊張的美中關係「加裝護欄」，但中方對此興趣不大。

在今年二月中國偵察氣球遭美擊落事件後，兩國高層的溝通更幾乎停止。

伯恩斯因此也成為副國務卿薛曼二○二一年十一月訪問天津之後，拜登政府中出訪中國的最高層級官員。