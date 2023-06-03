達標才能繼續玩 美共和黨2024大選初選辯論設門檻

路透報導，美國共和黨全國委員會（RNC）2日宣布針對2024年大選初選辯論參加資格實施相對嚴格的限制，參選人要符合在三項全國民調達到1%的支持度並登錄4萬筆個人捐款等標準，才能參加8月23日在威斯康辛州密爾瓦基舉行的初選辯論會。這對當選希望渺茫的參選人構成潛在挑戰。

RNC表示，他們也將要求所有參選者支持在初選勝出的被提名人。路透指出，這個要求引人關注，因為在民調中暫居領先的美國前總統川普既沒有承諾支持被提名人，也沒有證實會參加初選辯論。

參加初選辯論的規則除了要求參選人要符合在三項全國民調達到1%的支持度、登錄4萬筆個人捐款外，也要求參選人必須至少在20個州和地區，各獲得至少200名獨特捐款者的捐款。RNC表示，除了在三項全國民調達到1%的支持度，參選人若在兩項全國民調，及在提名初期就進行初選投票的愛荷華州、新罕布夏州、南卡羅來納州或內華達州至少一個州支持度達到1%，也可以說是達到民調門檻。

這些規則幾乎肯定會限制初選辯論階段的參選人數。2016年共和黨黨內初選約17名參選人參加首次辯論。進入辯論階段被視為成為主要參選人的關鍵，未能參加初選辯論等同競選之路終結。川普、佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）、前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）和聯邦參議員史考特（Tim Scott）幾乎肯定能達到參加初選辯論門檻。