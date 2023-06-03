艾爾·帕西諾83歲再當爸懷疑胎兒非親生？傳要求29歲女友產前驗DNA

83歲的好萊塢知名影星艾爾·帕西諾（Al Pacino）證實29歲女友Noor Alfallah懷孕8個月後，美國小報網站TMZ在6月1日引述消息人士爆料指，這位奧斯卡影帝原來曾懷疑女友腹中胎兒並非親生，要求驗DNA，女友最終通過「考驗」。

報導指，艾爾·帕西諾認為自己存在的健康問題，是會令他無法讓女性懷孕，因此當他在2個月前得知女友懷胎，他非常震驚。

他開始懷疑女友的胎兒是否自己親生，並要求驗DNA，報道指，Noor Alfallah答應了這個要求，結果顯示艾爾·帕西諾正是胎兒的父親。

83歲的艾爾·帕西諾一生未婚，不過他有3名孩子，現任女友未來誕下嬰兒後，他將是第4度當爸爸。

艾爾·帕西諾的著名影視作品包括《教父》、《盜火線》、《女人香》、《愛爾蘭人》等，他在《教父》與《愛爾蘭人》內的79歲同戲拍檔勞勃·狄尼洛（Robert De Niro）同樣在最近傳出「女友有喜」的消息，其華裔女友為他誕下他第7個孩子。

艾爾·帕西諾（Al Pacino）的女友Noor Alfallah（IG@nooralfallah）

延伸閱讀：

好萊塢第一位華人電影明星黃柳霜 成首名亞裔登上美國貨幣

旅客怨道路不平 新舊導遊解說惹兩極反應暗藏人生道理｜勵志小故

文章授權轉載自《香港01》