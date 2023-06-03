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連100日3餐只吃麥當勞！體重破百男狂甩肉27公斤 營養師這麼說

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
田納西州納許維爾57歲男子馬金尼斯今年2月下定決心減肥。但他的減肥計畫竟是連吃「麥當勞」100天，而這個方法竟讓他甩肉約27公斤。圖／聯合報系資料照片
田納西州納許維爾57歲男子馬金尼斯今年2月下定決心減肥。但他的減肥計畫竟是連吃「麥當勞」100天，而這個方法竟讓他甩肉約27公斤。圖／聯合報系資料照片

美國福斯新聞網報導，田納西州納許維爾57歲男子馬金尼斯（Kevin Maginnis）今年2月量體重時，發現自己體重多達108公斤，於是下定決心減肥。但他的減肥計畫竟是連吃「麥當勞」100天，而這個方法竟讓他甩肉約27公斤。

馬金尼斯1日登上福斯新聞網資深主播卡夫托（Neil Cavuto）主持的節目「與卡夫托一起看世界」（Your World Cavuto）慶祝自己減肥計畫執行第100天。他也分享自己的減肥秘訣，說：「我一天吃三餐，在過去100天，我三餐只吃麥當勞。」

不過，馬金尼斯表示，他每餐只吃半份麥當勞套餐。例如，馬金尼斯早上會點兩份墨西哥捲餅、一份薯餅或鬆餅；但他只會吃一份墨西哥捲餅和半份薯餅或鬆餅，剩下的餐點會當成午餐。他在晚上可能會點一份大麥克套餐，但他只會吃半個漢堡、半份薯條和半份蘋果派，剩下的餐點會留到隔天吃。馬金尼斯稱他在這段時間不飲酒也不吃零食，堅持喝白開水。

驚人的是，馬金尼斯不僅減重成功，他的血壓和膽固醇數值也很健康。紐約郵報報導，他指出，自己的三酸甘油脂指數下降205點，膽固醇下降65點，血壓「如同青少年」。馬金尼斯說，關鍵是吃半份餐點減肥，而只吃三分之一份餐點能維持體重。他表示，他的妻子也一起執行這樣的飲食方式，目前持續地65天，減重約8公斤。

然而，佛州一名專精新陳代謝健康和減重的營養師琳賽．艾倫（Lindsay Allen）透過電郵告訴福斯新聞網，這類飲食方式有許多問題。她寫道：「人們限制熱量攝取時間過長，他們的新陳代謝能力會下降高達30%，一旦恢復原本的飲食方式就會迅速復胖。」

艾倫又說，第二大問題是這類飲食方式缺乏維持身體最佳健康狀態所需營養素，會增加對食物的渴望。她表示：「大腦覺得身體沒有獲得足夠的重要營養素與礦物質，就會分泌飢餓感的賀爾蒙，試圖讓身體攝取更多必需的營養素。如果你攝取的都是廉價的加工食品，大腦發現這一點之後就會鼓勵你吃更多。」

田納西州納許維爾57歲男子馬金尼斯今年2月下定決心減肥。但他的減肥計畫竟是連吃「麥當勞」100天，而這個方法竟讓他甩肉約27公斤。擷取自推特
田納西州納許維爾57歲男子馬金尼斯今年2月下定決心減肥。但他的減肥計畫竟是連吃「麥當勞」100天，而這個方法竟讓他甩肉約27公斤。擷取自推特

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