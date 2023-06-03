問鼎大位對嗆 川普酸德桑提斯

美國前總統川普和佛羅里達州州長德桑提斯，一日首度以明年美國總統大選參選人的身分拚場，為了在黨內初選脫穎而出而隔空互嗆。

川普一日在愛荷華州，繼續批評頭號勁敵德桑提斯。他在該州首府狄蒙一家餐廳向一個保守派俱樂部的約兩百名會員意有所指地說，他開放現場提問。諷刺美聯社記者日前問德桑提斯，為何競選活動不接受提問時，反遭斥責。川普酸溜溜地說，很多政治人物不回答問題，他（她）們只會高談闊論。

川普當天一再於選舉活動中，反駁德桑提斯指稱要當好當滿兩任總統，施政才得以落實的說法。他以此暗酸川普二○二○年連任失利。

川普反嗆，到底誰想要等八年，才看得到總統政績？他誇稱，自己「回鍋」白宮後，只需半年就能夠革除現任總統拜登的政策遺緒，使美國向前躍進。