拆彈債限 4巨頭到5親信 拜、麥折衝雙贏

美國國會眾、參兩院在兩天內先後通過「財政責任法案」，化解了迫在眉睫的聯邦倒債危機。據美聯社二日報導，美國總統拜登和聯邦眾議院議長麥卡錫達成協議的幕後功臣，是兩人共同派出代表談判的五名親信。

拜登五月初召集兩院兩黨領袖「四巨頭」首度協商提高債限不了了之後，參院少數黨領袖麥康諾就向拜登建言，要解決債限僵局，必須跟麥卡錫達成協議，而且只要和麥卡錫談妥就好，麥康諾本人、參院多數黨領袖舒默及眾院少數黨領袖傑福瑞斯三人，均不直接涉入協商。

拜、麥「從善如流」，以獲得兩人直接授權的三男二女進行協商，成為突破債限僵局的轉捩點。

麥卡錫今年一月時共歷經四天、十五輪表決，最後才辛苦登上了議長寶座，創下近一六四年以來，聯邦眾院議長選舉「歹戲拖棚」最久的紀錄。外界曾經認為他無法擺平這場錯綜複雜的債限角力，但他決心要看衰的人好看；拜登也力排民主黨內雜音，確保聯邦政府倒債不會發生在他總統任內。

這是一場主要由共和黨挑起的僵局，他們主張有必要利用倒債的威脅，當作控制聯邦支出的棍棒。縱使結果眾、參兩院分別以三一四票贊成比一一七票反對、六十三票贊成比卅六票反對的大幅差距通過，其背後的折衝，考驗麥卡錫擔任議長的耐力，以及他搞定黨內強硬右派的能耐。