聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆彈債限 4巨頭到5親信 拜、麥折衝雙贏

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國參議院表決通過債限法案，並送總統拜登簽署，解除債務違約風險。（美聯社）
美國參議院表決通過債限法案，並送總統拜登簽署，解除債務違約風險。（美聯社）

美國國會眾、參兩院在兩天內先後通過「財政責任法案」，化解了迫在眉睫的聯邦倒債危機。據美聯社二日報導，美國總統拜登和聯邦眾議院議長麥卡錫達成協議的幕後功臣，是兩人共同派出代表談判的五名親信。

拜登五月初召集兩院兩黨領袖「四巨頭」首度協商提高債限不了了之後，參院少數黨領袖麥康諾就向拜登建言，要解決債限僵局，必須跟麥卡錫達成協議，而且只要和麥卡錫談妥就好，麥康諾本人、參院多數黨領袖舒默及眾院少數黨領袖傑福瑞斯三人，均不直接涉入協商。

拜、麥「從善如流」，以獲得兩人直接授權的三男二女進行協商，成為突破債限僵局的轉捩點。

麥卡錫今年一月時共歷經四天、十五輪表決，最後才辛苦登上了議長寶座，創下近一六四年以來，聯邦眾院議長選舉「歹戲拖棚」最久的紀錄。外界曾經認為他無法擺平這場錯綜複雜的債限角力，但他決心要看衰的人好看；拜登也力排民主黨內雜音，確保聯邦政府倒債不會發生在他總統任內。

這是一場主要由共和黨挑起的僵局，他們主張有必要利用倒債的威脅，當作控制聯邦支出的棍棒。縱使結果眾、參兩院分別以三一四票贊成比一一七票反對、六十三票贊成比卅六票反對的大幅差距通過，其背後的折衝，考驗麥卡錫擔任議長的耐力，以及他搞定黨內強硬右派的能耐。

拜登 美國

延伸閱讀

避免違約… 參院挑燈夜戰 速審通過債限法案

52：46 參院阻擋學貸減免計畫 拜登將否決

從鬆軟食物到談判態度 拜登、麥卡錫磨出債限法案

逼迫拜登談判、 獲2/3共和黨人支持 麥卡錫坐穩議長

相關新聞

拆彈債限 4巨頭到5親信 拜、麥折衝雙贏

美國國會眾、參兩院在兩天內先後通過「財政責任法案」，化解了迫在眉睫的聯邦倒債危機。據美聯社二日報導，美國總統拜登和聯邦眾...

問鼎大位對嗆 川普酸德桑提斯

美國前總統川普和佛羅里達州州長德桑提斯，一日首度以明年美國總統大選參選人的身分拚場，為了在黨內初選脫穎而出而隔空互嗆。

解決經濟問題、改革政府體制 川普與迪尚特針鋒相對

共和黨總統候選人提名之爭愈來愈激烈，兩名主要競爭者美國前總統川普和佛羅里達州州長迪尚特今天就誰能最迅速地解決經濟問題和改...

三度挑戰終於成功！14歲佛州少年靠「這個字」在全美拼字比賽奪冠

來自美國佛州皮尼拉斯郡拉戈14歲少年薩哈（Dev Shah）1日贏得今年全美拼字大賽冠軍。他在總決賽第15輪拼出單字「p...

避免違約… 參院挑燈夜戰 速審通過債限法案

聯邦政府發生債務違約的最後期間為6月5日，在眾院通過提高債限法案一天後，參院1日晚以63比36的票數，通過提高債限法案，...

52：46 參院阻擋學貸減免計畫 拜登將否決

聯邦參院1日以52比46的票數，決議阻擋拜登總統「學生貸款債務減免計畫」，將送交拜登簽署；上月白宮已表明，拜登將動用否決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦