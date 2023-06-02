水情吃緊！亞利桑那州將限制核發鳳凰城地區建築許可

美國亞利桑那州1日限制鳳凰城地區未來的營建活動，因為水情緊俏，且預測顯示，在現有情況下，水井可能乾涸。

亞利桑那州水資源部最近的數據分析與評估總結發現，鳳凰城地區未來100年的供水缺口將為486萬英畝英尺（60億立方公尺），為了回應，該州表示，根據確保供水計畫，將否決發放新的建築許可，但會維持現有許可的效力，承諾目前的房屋擁有者將繼續獲得供水。

這項措施是要緩和鳳凰城積極開發地區的人口成長，當地有460萬名居民，也是美國擴張最快的地區之一。

亞利桑那州水資源部說，社區或開發商都尋求確保供水計畫已必須根據其他供水來源，再決定實施限制。其他來源可能包括農民，或擁有水權的原住民部落，但這些人同樣也因為過度使用與創紀錄的旱情，而遭遇供水緊俏。

今年的降雨有點幫助，但還不足以改變未來可能長期乾旱的預期。亞利桑那州的主要供水來源科羅拉多河水位大降，使該州面臨超抽地下水的問題。