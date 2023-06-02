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美債限協議 力拚2天闖過參院

聯合報／ 記者顏伶如、編譯潘勛／綜合報導
債限法案即使過了眾院這一關，還要等參院通過，屆時會是參院少數黨領袖麥康諾的重大考驗。美聯社
債限法案即使過了眾院這一關，還要等參院通過，屆時會是參院少數黨領袖麥康諾的重大考驗。美聯社

美國總統拜登與國會眾議院議長麥卡錫達成的聯邦債限協議「二○二三財政責任法案（ＦＲＡ）」，五月卅一日獲眾院以三一四票支持、一一七票反對通過。但美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，「好戲在後頭」，接下來仍有諸多困難待克服。

保守派共和黨眾議員共七十一人跑票。六月五日是聯邦政府發生債務違約的大限，法案必須趕在二日於參議院過關，才能夠送交拜登簽署生效，參院盼最快一日就表決。ＣＮＮ分析，根據流程，法案得在極短時間內連續通過，民主、共和兩大黨國會領袖都「壓力山大」。

民主黨在參院僅多一席，估計該法案能取得四十多張民主黨參議員同意票，意味共和黨需有十至廿席參議員也同意，才能在參院過關，使參院少數黨領袖麥康奈面臨嚴峻挑戰。參院保守派已呼籲修訂該法案，甚至揚言拖幾天。參院多數黨領袖舒默則強調，將促使該法案快速過關、條文「不容修改」。

ＣＮＮ報導，即使該法案通過，美國成功避免倒債危機，若民眾對美國按時償債的能力喪失信心，信評機構照樣可以將美債降級，屆時將淪為自二○一一年以來，美債信評首次被降級。惠譽國際信評上周已將美國信評列入負面觀察名單，當時拜、麥兩人尚未達成協議。

提高債限協商法案在眾院過關後，拜登聲明，眾院已邁出重要一步，除避免聯邦首次違約，更保護美國得來不易的「歷史性經濟復甦」。該法案若獲兩院通過，將授予美國財政部在二○二五年一月前，不受約束的借款權。民主黨則同意節制聯邦支出至二○二五年，惟鑑於目前百分之五的年通膨率，恐迫使聯邦政府縮減若干服務。

美國 拜登

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