副手變對手？知情人士曝：前副總統潘斯下周投入2024總統大選

2024美國總統大選在即，如今傳出前副總統潘斯（Mike Pence）也即將在下周宣布投入競選。

路透報導，2名知情人士透露潘斯將於下周在愛荷華州（Iowa）透過發布影片和演講、正式宣布投入共和黨總統初選。

潘斯過去在副總統任內相當支持前總統川普（Donald Trump），不過自2020年川普敗選以來，兩人關係越來越疏遠，潘斯甚至譴責川普煽動2021年1月6日的國會暴動，導致他及家人的生命安全受到威脅。

據悉，潘斯延續諸多川普政策但將自己描繪成「穩重且以共識為導向的替代者」，他還極力爭取福音派基督教社區的支持，近幾個月他花了很多時間參訪全美各地的大型教堂。

不過根據「真清晰政治」（RealClearPolitics）的數據，目前彭斯的黨內支持率不到4％，而川普的支持率高達53％，潘斯的未來取決於他能否吸引夠多的川普政策支持者，這些支持者對川普的言行感到厭煩。