紐約警官捲入中國「獵狐行動」案件開審

前美國紐約市警官麥克馬洪（Michael McMahon）被指控為中國間諜，涉嫌參與中國在海外展開的「獵狐行動」，試圖強行遣返在美國的所謂「中國逃犯」。美國週三（5月31日）在紐約布魯克林開審此案，麥克馬洪辯稱，自己並不知道所從事的私人監控工作，幕後推手就是中國政府。

美國聯邦檢察官說，麥克馬洪涉嫌向住在新澤西州的徐進（Xu Jin，音譯）施壓，要求他返回中國面對賄賂和挪用公款的指控。

中國官方稱，被脅迫遣返的對象是涉嫌貪腐而遭到通緝的中國公民，但華盛頓指責該行動針對的是中國異議人士。

除了麥克馬洪，一同受審的還有2名中國公民朱勇（Zhu Yong，音譯）和鄭聰穎（Zheng Congying，音譯）。檢察官稱，朱勇在2016年雇用麥克馬洪從事監控工作，鄭聰穎則是同謀者，被指控在2018年在徐進的家門貼了一張恐嚇紙條，上面寫著：「如果你願意回到大陸，在監獄中度過10年，你的妻子和孩子就會沒事。」

美國助理檢察官伊裡薩・陳（Irisa Chen）在開場陳述中表示：「受害者和他的家人忍受了多年的騷擾……這是中國政府強迫生活在國外的中國人，違背其意願返回中國的公開舉措的一部分。」

被告：不知是為北京辦事

麥克馬洪的律師稱，麥克馬洪以為自己是為一家中國建築公司工作、協助他們討債，期間還主動告知美國當地執法部門自己的活動。

「如果他秘密地為中國做事，他還會打電話給警察並告訴他們嗎？他並不知道，一點都不知道……自己是在為中國（政府）工作。」麥克馬洪的律師表示。

美國助理檢察官伊裡薩・陳則指，麥克馬洪曾在網路搜索目標人物的名字，並為此會見過1名中國官員，這表明他明白自己是在為中國政府工作。

朱勇和鄭聰穎的律師也表示，他們的客戶也不知道自己是為中國政府工作。

老父親被當做「誘餌」

本案受害者徐進在被中國指控貪汙之前，曾任職於武漢市市政開發處。2010年來到美國，中國政府隨後對他發出了國際逮捕通告。

徐進的嫂子劉燕（Liu Yan，音譯）本週出庭作證時稱，2016年時曾兩度有陌生人來到她的家中，告訴她徐進應該回中國。她憶述當時：「我感到非常害怕。」

2017年初，徐進仍住在中國的老父親，在不知道劉燕住址的情況下，突然出現在她的家中，並告訴她自己來是有一個「任務」，要勸說徐進回國。

檢察官伊裡薩・陳在開場陳述中稱，徐的父親被用作「誘餌」。作證的劉燕則稱：「不敢相信中國政府的執法部門，會利用一位老人來達到他們的目的。」

中國：合法打貪

本案是涉及中國「獵狐行動」、第一個在美國受審的案件，於2020年宣布起訴，審判估計將持續2到3週。

中國在2014年7月宣布「獵狐行動」計畫，欲追捕和遣返其認為是逃犯的海外中國公民。通緝名單上的目標對象，包括出國留學的穆斯林少數民族，以及海外的中國異議人士。

北京否認了有關威脅強迫遣返的所有指控，並指美國正在詆毀中國合法的打擊犯罪行為；美國政府近年已對涉及「獵狐行動」的有關監視和騷擾行為，起訴了多名「中國代理人」。

北京方面為「獵狐行動」辯護，稱這是反腐運動的一部分，並表示其執法機構在國外時遵循國際法。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇說，受審的人並非中國執法人員，並稱這些指控「只不過是謠言和誹謗」。他透過聲明表示：「遣返腐敗逃犯和追回非法所得，是國際社會廣泛認可的一項正義事業。」

總部設在西班牙的人權團體保護衛士（Safeguard Defenders）去年1月發布了一份報告，引用政府數據估計，自2014年以來，全球有近萬名中國公民被強行遣返。

根據該報告，中國通過「獵狐行動」和「天網行動」兩個項目，逼迫這些被鎖定的目標人士違背自己的意願返國，採用的方法包括綁架、騷擾和恐嚇等非司法手段。

本案3人都對有關指控表示不認罪。若充當非法中國代理人和跨州跟蹤等4項罪名成立，被告最高將面臨10年監禁。

（法新社、路透社、美聯社）

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