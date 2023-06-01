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美債限有解 眾院表決過關

聯合報／ 國際中心／綜合報導
眾議院議長麥卡錫。美聯社
眾議院議長麥卡錫。美聯社

美國聯邦眾議院程序委員會五月卅日晚間以七票贊成、六票反對，通過提高債務上限協商法案，形同在保守派強烈反對之下通過第一關重大考驗，卅一日晚間（台灣時間六月一日早上）進行全院表決。眾院多數黨共和黨第三號人物艾默預期，表決應可過關。

法新社報導，國會必須在六月五日前通過債限法案。共和黨籍眾議院議長麥卡錫和民主黨籍總統拜登上周末就「二○二三年財政責任法案」達成共識，同意削減聯邦支出並提高債務上限至二○二五年，讓聯邦政府得以繼續借貸因應開支，不會債務違約。這段期間限制、削減政府的非國防支出、收回未用到的防疫經費等。

法案內容與共和黨先前要求的大幅削減支出、終止學貸寬免等目標有段距離。協議中緊縮領取救濟金工作條件、鬆綁環評法規和能源項目許可等，則讓某些民主黨議員不滿。

這項法案在程序委員會以七票贊成、六票反對驚險通過，下一步將由眾院議員進行全院投票

二名極右翼共和黨人羅伊和諾曼與四名民主黨人在程序委員會投下反對票。愈來愈多批評者宣稱將在全院投票中反對這項協議。

羅伊在極端保守派「自由黨團」召開的記者會中表示：「每一位共和黨人都應投票反對這項協議，這是一份糟糕的協議。再多借四兆美元卻沒得到一丁點回報」。

麥卡錫在國會與記者簡短交流時表示，「有信心」法案會通過。

共和黨 投票 民主黨

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