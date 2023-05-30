花2美元買甜筒也要給小費？美網紅怒轟太誇張：沒給店員當場翻臉

美國一名女子稱日前到連鎖冰品店購買一支2美元（約新台幣61元）的甜筒時，店員因為她沒給小費而當場翻臉，令她直呼當地的小費文化太誇張，在網上引起熱議。

在TikTok上擁有23萬6000名追隨者的辛迪妮·利特菲爾德（Sydney Littlefield）本月15日發布影片分享，她當時只想要吃華夫餅筒，不想要吃冰淇淋，到冰淇淋店Ben & Jerry's買甜筒準備刷卡付款時，收費機照常出現給小費的選項。

收費機顯示出幾個百分比，她沒有透露具體數字，但她指出，選項都相當「荒謬」。

她說，「我是不可能為了這個2美元的甜筒而給你1美元（約新台幣30元）的小費。」

令她意想不到的是，當她點選不給小費的選項時，店員當場翻臉，做出不滿的手勢。她認為這個態度不應該被接受。

她無奈地說說，「小姐，妳就是把甜筒交給我，期望我給你多少小費？這只是個交易，不是一種服務。」

觀看量已達260萬次的影片引起網友熱議，也引起了共鳴，許多網友都支持辛迪妮，並且分享他們自己的相同經歷。

《8視界新聞網》根據Insider報導，有網友寫道，「那天我在寵物店，收款螢幕也出現小費選項的畫面。店員只告訴我所需物品的價格多少，算提供服務嗎？」

另一名網友則說，「在那種自助冰淇淋店裡竟然有小費螢幕。都是我自己動手！給什麼小費？」

許多人表示，他們堅信應該只在特定的情況下給小費，比如餐廳、酒吧和其他提供客製化服務的場所。

有網友就認為，咖啡師、服務生獲得小費還算合理，但是購物時被要求給小費就不合理。

許多人認為美國的小費文化已經失控，以至於已經成為一種諷刺的文化，甚至有人製作惡搞影片來突顯其荒謬之處。

文章授權轉載自「8視界新聞網」