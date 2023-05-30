男童太餓偷吃東西 爸媽、祖母竟將他關櫥櫃16小時活活餓死

美國亞利桑那州一名男童遭父母虐待，經常挨餓吃不飽。某天他趁家人睡著時偷吃東西，卻遭父母和祖母鎖在櫥櫃裡長達一個月，最後活活餓死。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2020年3月，警方獲報一名男童失去生命徵象到場查看，發現6歲的德肖恩（Deshaun Martinez）已經死亡。由於男童過世時體重只有8公斤，不只雙頰凹陷，頭髮也乾燥脫落，引發警方懷疑。

警方調查後發現，德肖恩跟7歲的哥哥都受到爸媽和祖母的虐待，有天他跟哥哥肚子餓到受不了，趁家人睡著時偷吃東西，結果被處罰要關在櫥櫃裡一個月。兩個孩子不僅每天要被關在櫥櫃裡超過16小時，爸媽跟祖母也都不給他們東西吃。

德肖恩4歲時體重還有15公斤，但到6歲時卻只剩8公斤，相當於1歲幼兒的體重。德肖恩的媽媽伊莉莎白（Elizabeth Archibeque）否認虐待，她跟丈夫都宣稱德肖恩食量很大，只是因為先天營養不良，才會怎麼吃都吃不胖。伊莉莎白更辯稱兒子會偷吃減肥藥，所以才會越來越瘦。

德肖恩的爸爸、媽媽和祖母被控綁架、第一級謀殺罪和虐待兒童罪，不過起初三人都不肯認罪。今年（2023）5月27日，伊莉莎白與檢察官達成認罪協議，承認犯下一級謀殺罪及虐待兒童罪，德肖恩7歲的哥哥和4歲及2歲的弟弟妹妹現在皆由亞利桑那州兒童安全部照護。