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拜登、麥卡錫 債限達協議

聯合報／ 編譯任中原陳曉慈茅毅／綜合報導
美國總統拜登（右）與聯邦眾議院議長麥卡錫（左）廿二日在白宮會面，協商調高聯邦債限。（法新社）
美國總統拜登（右）與聯邦眾議院議長麥卡錫（左）廿二日在白宮會面，協商調高聯邦債限。（法新社）

拜登政府和共和黨美國聯邦眾議院議長麥卡錫，終於在廿七日就提高舉債上限達成原則性協議，避免聯邦政府在六月初陷入倒債危機，全球經濟與金融市場也為之鬆一口氣。

該協議將聯邦舉債上限提高十三點四兆美元（約四一六兆台幣）、為期兩年，得以安度明年總統大選，並對聯邦政府支出設定上限。

協議必須經國會兩院通過後，才能生效，麥卡錫說，眾院將於卅一日對此表決。民主、共和兩大黨分別掌握聯邦參議院、眾院多數席次，接下來可能被兩黨部分議員杯葛。共和黨已有強硬右派議員表明，即使白宮和麥卡錫達成協議，屆時仍將投反對票，尤其是「挺川（普）派」議員，民主黨也有「進步派」議員持反對立場。故在國會真的通過前，美國政府仍可能倒債。

共和黨在眾院僅以二二二席，比民主黨多九席；民主黨在參院更是僅以五十一席，比共和黨多兩席。另外，麥卡錫一月為登上議長寶座而討好眾院共和黨「自由黨團」等右派同僚，答應恢復眾院過去只需一位議員就能發動罷免議長的內規，在在凸顯他弱勢議長的處境。

若該協議在眾院過關，將成為麥卡錫從政以來最亮眼的成績。反之麥卡錫若無法擺平黨內反彈，恐面臨下台。自由黨團成員、共和黨眾議員畢紹普（Dan Bishop）此前就嗆聲，若麥卡錫沒能替共和黨爭取更大利益，那就「開戰」。

美國財長葉倫廿六日將債務違約的「大限日」，從六月一日稍延至五日。

民主黨的拜登廿七日聲明，該協議意味著妥協，「每個人、每一方不是都能夠得償所願」，當家執政就有責任。他並請國會予以通過。麥卡錫則說，我們原則上已達成「對得起美國人民」的協議，惟依然千頭萬緒，細節部分仍可能變動。他還批評拜登此前「浪費時間、幾個月來拒絕協商」。

根據外媒，已知的協議內容，還包括在前述准許提高債限的兩年期間，限制聯邦政府支出、對部分反貧困計畫增加有關就業或就業意願的要求。

共和黨 美國 民主黨

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