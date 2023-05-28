王文濤會戴琪 共識保持接觸

台裔的美國貿易代表戴琪廿六日在底特律會晤中國大陸商務部長王文濤，是王文濤繼廿五日在華府會晤美國商務部長雷蒙多後，此行會見的第二位美國經貿高官。戴琪說，必須解決大陸主導的「非市場」經濟和貿易做法，並關切北京近期針對在大陸經營的美企，所祭出的一連串行動。王文濤則關切美國經貿涉台議題與對陸經貿政策。他也與日本經濟產業大臣西村康稔晤談，是陸日該職位高官相隔約三年半再次會談。

王文濤這次赴美參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）相關會議，先後會見雷蒙多及戴琪，是繼白宮國家安全顧問蘇利文十至十一日會晤中共中央外事辦主任王毅後，美陸高官又再面對面互動。美陸兩強關係因二月疑似大陸偵察氣球飛掠美國上空事件後惡化，但美國總統拜登廿一日在廣島表示，雙邊關係很快會「解凍」。

美國貿易代表署表示，王、戴兩人討論美陸貿易關係對全球經濟的重要性，呼籲兩國應該持續接觸交往。

大陸商務部亦聲明，兩人就陸美經貿關係和共同關心的區域與多邊議題，進行坦誠、務實又深入的交流。陸方提出美方對大陸的經貿政策、經貿領域的涉台議題、印太經濟架構（ＩＰＥＦ）及美方對陸方加徵的「三○一關稅」等重要關切。雙方另同意保持溝通。

此外，西村向王文濤提到，日陸為了能夠在經濟上推動合作，應保障和商業有關的企業相關人士人身安全，確保透明公平的經商環境很重要。他是指大陸政府三月以違反「反間諜法」為由，拘留的日本製藥公司「安斯泰來」一名日籍高層。但西村仍表明，為穩定日陸關係，日方今後也願繼續對話，並尋求陸方取消因二○一一年三一一大地震引發的核災，而對日本產食品輸陸的限制。