美國債務違約期限延長至6月5日 麥卡錫承認：現在是「關鍵時刻」

美國財政部長葉倫周五（5月15日）將國家債務違約的最後期限更新為6月5日，晚於此前的估計。

葉倫此前曾表示，違約最早可能在6月1日發生。這一延期為民主黨總統拜登和共和黨眾議院議長麥卡錫爭取到更多的時間來談判提高聯邦政府設定的31.4萬億美元債務上限，避免可能發生的災難性違約。

「等到最後一分鐘」可能造成嚴重損害

然而，葉倫表示，延長期限並沒有使情況變得不那麼緊迫。

「等到最後一刻才做出停擺或提高債務上限的決定可能會對企業和消費者信心造成嚴重損害，提高納稅人的短期借貸成本，並對美國的信用評級產生負面影響。」她致信麥卡錫說，「如果國會未能提高債務上限，這將給美國家庭帶來嚴重困難，損害我們的全球領導地位，並引發對我們捍衛國家安全利益能力的質疑。」

拜登周五晚些時候表示，已經「非常接近」協議的最終達成。拜登在白宮對記者說：「我希望我們能在今晚之前知道我們是否能夠達成協議。」

麥卡錫：現在是「關鍵時刻」

麥卡錫周五承認現在是「關鍵時刻」。他和拜登一直在就提高債務上限舉行會談，共和黨人希望確保削減總統激進的支出計劃，尤其是他的《降低通脹法案》涉及的項目。

「我認為我們昨天取得了進展。」他說，「我期待今天又能取得進展。我希望能夠解決這個問題。」

投票提高債務上限曾經是國會每年的例行公事，但最近它已成為一種政治槓桿，牽涉進諸多議題的談判。

（法新社、美聯社、路透社）

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