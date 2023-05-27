雷蒙多會王文濤 美中強化交流

中國大陸商務部長王文濤廿五日在華府會晤美國商務部長雷蒙多。美國商務部說明，雙方就美中經貿關係展開坦率而實質的討論；雷蒙多向王文濤關切，中方近期針對在陸經營的美企所採取的一系列行動。大陸商務部聲明，中國就美國對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。

王文濤赴美在美國參與亞太經合組織（ＡＰＥＣ）貿易部長會期間與雷蒙多會談，也和美國貿易代表戴琪會唔。中方聲明稱，雙方同意建立溝通渠道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。

美國商務部稱，雙方討論，包括兩國貿易和投資的總體環境以及潛在的合作領域。雷蒙多向王文濤提到中國近期對在華美企採取的一系列行動，對北京針對在華美國公司採取的行動表達擔憂。

雷蒙多沒有提到任何公司的名字，但大陸日前公布，審查發現美國半導體公司美光在華銷售產品存在嚴重網路安全風險，不予通過網絡安全審查，停止採購美光產品。雷蒙多還說，她致力於在美國總統拜登和中國國家主席習近平去年十一月在印尼峇里島會晤的基礎上繼續努力。

美國商務部表示，雷蒙多和王文濤的會談代表美中仍持續維持溝通，負責任地管理雙邊關係；雷蒙多將延續兩國元首在印尼峇里島會談成果，持續往來。

美國國務院和五角大廈官員廿五日呼籲與中國大陸擴大對話交流，國務卿布林肯將持續領導對中政策，美方期盼與中國大陸新大使謝鋒接觸；美國國防部印太事務助理部長瑞特納在智庫活動透露，美中軍事對話的球在他們那邊。

美中防長在新加坡香格里拉論壇有無可能場邊會談？瑞特納表示，北京提到中國大陸國防部長李尚福被美國制裁，這不影響美中防長碰面；美國提議要在香格里拉論壇舉行場邊會談，但還沒收到回應，現在球在他們那邊，美國還在等北京的回應。

瑞特納指出，無論是承平時期或危機時刻，雙方保持溝通才能避免誤解誤判，避免危機失控，美國一直在提出軍事接觸的邀請，但中方意願始終不高。

美國國務院發言人米勒廿五日在例行記者會說，國務院東亞局負責中蒙台事務的副助卿暨中國協調處處長華自強六月廿三日去職，這是國務院的例行輪調。負責督導中國處的副國務卿薛曼也將在六月底退休。

二十三日抵達美國的中國大陸候任駐美大使謝鋒，廿五日推文指他已經到美國國務院遞交到任國書副本，會晤國務院主管政治事務的次卿盧嵐。