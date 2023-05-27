聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝鋒遞國書 美中防長會仍卡關

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸新任駐美大使謝鋒廿三日抵美之後，已與美國國務次卿盧嵐會見，並向美國國務院禮賓司長遞交國書副本。對於將在下周於新加坡舉行的香格里拉對話，美方指北京仍未回應美中防長會晤的要求。

謝鋒廿五日與盧嵐會見時表示，希望美方與大陸相向而行，「探索新時期中美正確相處之道，相互尊重、和平共處、合作共贏，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌」。

美國駐北京大使伯恩斯廿四日在推特發文透露他為謝鋒舉行餞行晚宴，指出過去十四個月會面達廿三次，「我很期待在他履新之後繼續和他一起工作」。謝鋒則於昨天轉發並回應感謝兩人多輪「坦承、實質性溝通」。

北京認為，在美國對大陸防長李尚福的制裁尚未解除下，李尚福不會與美國防長奧斯丁處於平等地位。但美國國防部印太事務助理部長瑞特納重申，制裁不會對中美防長會晤構成法律障礙。他強調，軍隊間的聯繫對管理潛在的軍事衝突危機至關重要。

今年香格里拉對話將於六月二日至四日舉行。去年香格里拉對話期間，時任大陸防長魏鳳和與奧斯丁舉行會談。大陸外交部發言人毛寧日前表示，美方應當立即撤銷制裁，採取實際行動，為對話溝通掃清障礙。

美國 北京 香格里拉

延伸閱讀

美助理防長：中國還沒回復兩國防長會晤請求

謝鋒已向國務院遞交國書副本 並會見了美副國務卿紐蘭

美呼籲擴大對中國大陸對話 王文濤華府會雷蒙多

美國防助理部長：美中溝通是維持台海和平重要部分

相關新聞

雷蒙多會王文濤 美中強化交流

中國大陸商務部長王文濤廿五日在華府會晤美國商務部長雷蒙多。美國商務部說明，雙方就美中經貿關係展開坦率而實質的討論；雷蒙多...

美國防部印太助理部長：美中溝通 是台海和平重要元素

美國國防部印太事務助理部長瑞特納廿五日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）談到台灣局勢表示，台海和平不能只靠美國...

謝鋒遞國書 美中防長會仍卡關

大陸新任駐美大使謝鋒廿三日抵美之後，已與美國國務次卿盧嵐會見，並向美國國務院禮賓司長遞交國書副本。對於將在下周於新加坡舉...

美國國債上限大限將至 為何拜登和眾議員們都照常放假？

面對6月1日限期將至，白宮和國會眾議院共和黨人的國債上限談判到5月25日尚未達成結果。總統拜登（Joe Biden）表示談判有進展，雙方幕僚談判繼續；眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）則稱未有協議，大家都知道分歧在哪，將繼續努力解決問題。

行李突傳鳥叫聲！台男在美國轉機「偷藏29顆鳥蛋」 恐吃20年牢飯

一名台灣男子日前因隨身行李傳出鳥叫聲而遭邁阿密機場人員攔檢，檢查發現他挾帶29顆未經申報的鸚鵡蛋。美聯社報導，台灣男子被...

川普酸德桑提斯出師不利 發怪異貼文：金正恩很快成我朋友

前總統川普在頭號勁敵、佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis) 24日晚正式宣布參選共和黨總統提名後，25日首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦