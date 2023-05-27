謝鋒遞國書 美中防長會仍卡關

大陸新任駐美大使謝鋒廿三日抵美之後，已與美國國務次卿盧嵐會見，並向美國國務院禮賓司長遞交國書副本。對於將在下周於新加坡舉行的香格里拉對話，美方指北京仍未回應美中防長會晤的要求。

謝鋒廿五日與盧嵐會見時表示，希望美方與大陸相向而行，「探索新時期中美正確相處之道，相互尊重、和平共處、合作共贏，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌」。

美國駐北京大使伯恩斯廿四日在推特發文透露他為謝鋒舉行餞行晚宴，指出過去十四個月會面達廿三次，「我很期待在他履新之後繼續和他一起工作」。謝鋒則於昨天轉發並回應感謝兩人多輪「坦承、實質性溝通」。

北京認為，在美國對大陸防長李尚福的制裁尚未解除下，李尚福不會與美國防長奧斯丁處於平等地位。但美國國防部印太事務助理部長瑞特納重申，制裁不會對中美防長會晤構成法律障礙。他強調，軍隊間的聯繫對管理潛在的軍事衝突危機至關重要。

今年香格里拉對話將於六月二日至四日舉行。去年香格里拉對話期間，時任大陸防長魏鳳和與奧斯丁舉行會談。大陸外交部發言人毛寧日前表示，美方應當立即撤銷制裁，採取實際行動，為對話溝通掃清障礙。