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美國防部印太助理部長：美中溝通 是台海和平重要元素

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

美國國防部印太事務助理部長瑞特納廿五日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）談到台灣局勢表示，台海和平不能只靠美國與盟友，維持美中溝通是重要元素；美國不支持台灣獨立，美國希望藉由確保真實且強大的威懾能力，來維持現狀。

瑞特納說，美國花了很多時間在處理台灣議題，美國國防部對台灣的政策不變，美國持續落實台灣關係法與「一個中國」政策，其目標很明確，就是維持台海現狀。

瑞特納兩度表示「我們不支持台灣獨立」，他說，美國追求的是維持現狀，並相信這樣符合整體區域的最佳利益。

瑞特納表示，維持台海和平不可能只靠美國和盟友夥伴，與中國大陸保持順暢溝通，是維持和平穩定的重要部分。

瑞特納說，美國承諾基於台灣關係法，提供台灣防禦性武器以協助台灣自我防衛；台灣關係法也要求美國自身維持足以抵抗任何脅迫行動的能力。

因此，美國持續調整軍力部署以應對新作戰概念的發展，並透過盟友夥伴建構新的能力。

瑞特納表示，美國的威懾力量既真實且強大，讓北京認為發生衝突的成本高到不可承受；因此美國官員會說，台海衝突既非不可避免也不是迫在眉睫。

瑞特納提到，解放軍現代化固然對美軍構成急迫感，但美國依然相信威懾力量至今依然強大且真實，美國會持續這麼做，持續到明天、下周、明年與未來。

美國 台灣關係法

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