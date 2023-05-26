煽動美國會暴動事件！「誓言守護者」領袖羅德茲遭判18年徒刑

美國極右翼民兵組織「誓言守護者」（Oath Keepers）創始人羅德茲（Stewart Rhodes）25日因煽動陰謀罪被判處18年有期徒刑，這是迄今為止針對2021年1月6日美國國會暴動所做出最長刑期的判決。

路透報導，美國地區法官梅塔（Amit Mehta）宣判羅德茲的罪刑時表示「羅德茲先生，數十年來，很明顯你希望這個國家的民主演變成暴力，我敢說我從未對判刑的任何人說過這樣的話：先生，你對這個國家、共和國和民主的結構構成持續性的威脅和危險」。

羅德茲過去曾是一名陸軍傘兵，後來成為耶魯大學畢業的律師，他18年的刑期是2021年1月6日國會暴動事件中超過1000名被指控的人中最長的，先前最長的刑期是14年。曾要求判處羅德茲25年有期徒刑的聯邦檢察官指出「羅德茲先生領導一項陰謀，使用武力和暴力來恐嚇和脅迫我們的政府成員在總統選舉後停止合法的權力移交」。

面對判決，羅德茲並未表達任何悔意，而是指責極左派摧毀美國，他表示「我相信這個國家非常分裂，而這次起訴不僅針對我，而是針對所有參與的人，這讓情況變得更糟」，他更發誓要在牢房裡「揭露這個政權的罪行」。

據悉，羅德斯在2009年創立「誓言守護者」，該激進組織的成員包括現任和退役美國軍人、執法人員和急救人員，他們經常全副武裝地出現在抗議活動和政治活動中。