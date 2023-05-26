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挑戰川普 佛州州長宣布選總統

聯合報／ 編譯潘勛茅毅／綜合報導
美國前總統川普去年十一月即宣布角逐共和黨黨內總統提名，佛州州長德桑提斯（左）廿四日也跟進。在後者正式投入選戰後，預料兩人將成為該黨「內戰」焦點。（法新社）
美國前總統川普去年十一月即宣布角逐共和黨黨內總統提名，佛州州長德桑提斯（左）廿四日也跟進。在後者正式投入選戰後，預料兩人將成為該黨「內戰」焦點。（法新社）

美國佛羅里達州州長德桑提斯廿四日正式宣布投入明年總統大選，矢言「帶領偉大美國再起」。各界預料，年僅四十四歲的他，將和已七十六歲的前總統川普展開激烈的共和黨總統初選「內戰」。德桑提斯曾是「挺川急先鋒」，接下來可望提供共和黨人士「新版的川普主義」。他四月接受「日經亞洲」專訪時表明，希望兩岸維持現狀，並主張美日團結嚇阻中國大陸武力犯台。

德桑提斯被視為共和黨新星，但在川普近幾個月來猛烈抨擊，以及在佛州實施若干爭議性政策下，人氣稍減。川普雖深陷多起刑事調查，卻「因禍得福」，支持率反而在黨內各總統擬參選人中穩定領先。

德桑提斯在社群媒體「推特」影片中宣示，「我已投入總統大選，要引領我們偉大的美國再起」。他已向美國聯邦選委會遞交相關文件，廿四日與推特老闆、美國億萬富豪馬斯克對談。但在四十多萬名推特用戶觀看兩人直播時卻「出包」，除了聲音一再中斷，還有許多網友遭「踢出」對話。

馬斯克對此緩頰說，「線上人太多，所以伺服器可能有點『緊張』，這可真瘋狂」。已宣布角逐連任的美國總統拜登，其競選團隊把握揶揄德桑提斯的機會，在推特發布募款網頁的連結，並意有所指地酸說，「這裡連得上」。彼此視為最大假想敵的川普，也在其自創的「真實社群」平台上嘲諷說，「我（平台）的紅色『按鈕』更大更好，威力更強又運行順暢」，即藉由他二○一八年總統任內和北韓領袖金正恩間有關核武發射紐的口水戰，暗諷推特能夠迅速分享文章的「發推按鈕」。

德桑提斯透過推特宣布參選，給予他接觸馬斯克達一億四千萬追蹤著的管道，而其中不少是川普基本盤，另外一大部分則是溫和派選民。德桑提斯若想贏得提名，就必須爭取這些選民支持。他曾任聯邦眾議員，去年十一月大勝民主黨對手輕鬆連任佛州州長後聲勢大漲。但在他顯露角逐大位企圖心後，遭川普批評為「不忠誠」。

根據路透／易普索本月發布的民調，川普在共和黨各總統擬參選人中依然大幅領先。尤其在鄉村的共和黨受訪者中，川普以百分之五十三遙遙領先德桑提斯的百分之十九；城市郊區則縮小為百分之四十四比百分之廿一；但連在擁有學士學位的共和黨受訪者中，川普都能以百分之卅六領先德桑提斯的百分之廿六。

德桑提斯三月接受美媒「福斯」專訪時，明言中國大陸對台動武就「絕對是侵略」。至於美國屆時應否介入，他則避談，只說台灣是美國重要盟友。他接受日經亞洲訪問時則警告，大陸國家主席習近平「顯然想在某個時間點奪台」，但代價將超過帶來的任何好處。

川普 美國 共和黨

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