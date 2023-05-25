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「搖滾女王」蒂娜透納逝世 生前留給退休人士5個建議

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
叱咤樂壇逾50年的美國「搖滾女王」蒂娜透納本周逝世，享壽83歲。路透
叱咤樂壇逾50年的美國「搖滾女王」蒂娜透納本周逝世，享壽83歲。路透

美國「搖滾女王」蒂娜透納（Tina Turner），本周在瑞士家中逝世，享壽83歲。她叱咤樂壇逾50年，留下「與愛何干」等名曲傳唱世界，以及從前夫家暴逆境浴火重生、再創顛峰的傳奇人生故事。

蒂娜透納活躍於樂壇50年，2009年退休後，似乎很熱愛她的退休生活，與第二任丈夫定居瑞士蘇黎世湖畔一座豪宅。她的生平故事搬上好萊塢大銀幕和百老匯舞台，同時她享受躺在家中女王椅上，穿著紅底平底鞋，在先生身旁載歌載舞。

財經網站MarketWatch報導，2019年蒂娜透納接受紐約時報訪問，談她的退休生活、音樂事業，以下是她對退休生活的幾個建議：

一，退休未必得擁有自宅

蒂娜透納的瑞士豪宅是租來的，她稱之為「阿岡昆莊園」（Chateau Algonquin）。

購屋自住是不是退休的必備條件，見仁見智。有些人認為有其必要，萬一需錢孔急，就可辦房屋抵押貸款、以房養老或把房子賣掉變現。其他人則認為，房子購買和維護的成本高昂，對領死薪水的人尤其是沉重負擔。

二，物品要展示而非儲藏

蒂娜透納擁有的物品都不放在儲物櫃，全都在家中展示出來，例如相片、繪畫、旅行買回的小飾品等等。她說：「我想觀賞。」

年紀漸長，收藏的物品通常也增多。這可能是個麻煩，尤其若是退休後換住較小的房子，或打算生前整理舊物免得死後子女得處理這些遺物。現在甚至有專業公司可協助斷捨離，對退休人士特別有幫助。

三，時候到了便知該退休

在2009年慶祝「50周年」巡迴演唱會進入尾聲時，蒂娜透納說，她對布置住家比在台上演出更感興趣。她告訴紐約時報：「我厭倦唱歌和取悅眾人。我這輩子都在做這件事。」

四，拋開別人的期待

蒂娜透納還是鎂光燈焦點時，許多人（包括歐普拉等友人）期待她談論與歌手前夫艾克透納（Ike Turner）那段不堪回首的婚姻關係；然而，退休後，她沒談論他，也不想談。1993年迪士尼傳記電影「與愛何干」把她的生平故事搬上銀幕，蒂娜透納沒看這部片，也沒對外吐露她曾遭受的身體和精神虐待。她告訴紐時：「我覺得，我說的夠多了。」

人們也認為，她會宣告已經原諒前夫艾克（2007年因藥物過量致死）對她所做的一切。蒂娜透納則說：「艾克死了。所以，我們不必再煩他的事。」

五，隨性做想做的事

蒂娜透納住宅門口有一面牌匾，上面寫說「中午前勿擾」。她家中掛著一幅裱了框的自畫像，把她繪成埃及女王。即使定居瑞士，她不說德語（瑞士四種官方語言：德語、義大利語、法語、羅曼什語中的一種）。

最重要的是，她只在自己一時興起時，才扮演「蒂娜透納」。她告訴紐時記者：「我不唱歌，不跳舞，不盛裝。」但次日，她戴上假髮，畫起妝，擺姿勢供攝影師拍照。

紐約時報 女王 退休

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