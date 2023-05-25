美中共特別委員會通過對台10項建議 將納入下年度NDAA

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會24日開會通過針對台灣的10項建議報告案，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計畫小組來整合計畫和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，強化台灣防衛能力和美軍在區域的威嚇力量；主席蓋拉格表示，這些建議將納入下年度的國防授權法案（NDAA）。

蓋拉格（Mike Gallagher）說，國會關切對台軍售交付、美軍遠程精準打擊能力，以及強化美軍國防產業的產能，他樂觀認為國防授權法案將涵蓋這些內容；此外，他提出強化台灣網路安全的法案，也會加入國防授權法案中。

根據報告，委員會建議美軍在數年內對快速增加在印太區域的長程飛彈數量，投入更多無人機，同時擴大國防產業的快速生產量能；委員會也建議美軍強化並分散在印區域的部署。

委員會建議，美國與盟友夥伴發展聯合應對計畫，當中共軍事侵略台灣時，就必須付出嚴重的外交和經濟代價。

委員會表示，美國政府應快速提供台灣已經採購的武器和軍備；擴大美台雙邊聯合訓練計畫；並透過美台聯合計畫小組，進一步整合雙邊的計畫和行動。

報告提到，當台灣發生危機事件時，支援台灣會變得非常困難，委員會建議，快速擴張台灣的軍備庫，並減少台灣面臨中共封鎖時的經濟弱點。

報告也提到，美國和台灣在面臨中共網路攻擊時，都存在弱點，需要採取強化行動。