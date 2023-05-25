陸大使謝鋒抵美 國務院：歡迎

中國大陸派外交部副部長謝鋒出使美國，當地時間廿三日下午抵達紐約甘迺迪機場時說，當前雙邊關係遭遇嚴重困難，他會捍衛中方利益，增進中美交流；美國國務院發言人米勒在例行記者會表達歡迎。

北京外交部發言人毛寧廿四日在例行記者會上表示，希望美方謝鋒履職提供支持和便利。

謝鋒抵達紐約甘迺迪機場時，同步推出駐美大使推特帳號，首兩則發文貼出自己抵達美國機場的照片，分別以中英文簡述使美任務。

謝鋒表示，「很榮幸受習近平主席委派，出任中國第十二任駐美國大使。我是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是我的神聖職責。我是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命。」

謝鋒在機場談到中美關係的困難，他說，中國大陸國家主席習近平提出相互尊重、和平共處與合作共贏三原則，這是新時期中美正確相處的治本之道，希望美中相向而行。

謝鋒談到，盼按照中美三聯合公報原則，妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。他認為一個健康穩定的中美關係，符合兩國共同利益，是國際社會共同期盼，也對世界和平與繁榮作出重大貢獻。中美能否處理好彼此關係，將決定兩國的明天和世界的未來。

米勒表示，美國歡迎中華人民共和國候任大使謝鋒的到來，期待與謝鋒和駐美使團共事；他重申美國維持對話溝通及負責任管理雙邊競爭的基本立場。

在抵達美國之後，謝鋒必須向美國遞交到任國書正式上任。