佛州州長迪尚特角逐大位 拉推特來對抗川普

2024年共和黨總統候選人初選也將成為社群媒體大戰？佛羅里達州州長迪尚特24日將宣布參選共和黨總統候選人初選，他將會上推特與CEO馬斯克對談。雖然川普在黨內仍遙遙領先其他表態人選，但迪尚特也被看好成為能與川普競爭的人選，他想透過推特的傳播力，對抗川普的社群軟體Truth Social。

共和黨初選競爭

根據《英國廣播公司》報導，迪尚特將在馬斯克的線上直播節目宣布，他將參與2024年共和黨內的總統候選人初選，迪尚特陣營也會同步釋出相關的競選影片與宣傳。目前共和黨內已有前副總統彭斯、前美國駐聯合國大使海莉、前懷俄明州參議員錢尼與非裔參議員史考特等人表態或被納入民調，但目前川普在黨內初選上民調都遙遙領先。

不過才44歲的迪尚特是目前黨內排行第2的候選人，加上這次表態參選將在馬斯克擁有1.4億用戶追蹤的推特帳戶直播，《英廣》分析，德尚特希望透過推特來擴大聲量，迎戰充滿川普創辦、充滿其死忠粉絲的社群軟體Truth Social。川普在國會暴動事件後，帳號遭推特禁用，因此自創Truth Social。

盼用推特宣傳力量

馬斯克過去雖承諾要在收購推特後解禁川普的帳號，但後來就沒有下文，他在先前專訪還曾透露自己2020年總統大選是支持民主黨總統拜登的，而這次他也事先澄清說，不會對迪尚特宣布參選有任何表態，但很高興這也將會是政治人物第一次用推特直播宣布參選。

《福斯新聞網》提到，迪尚特上完馬斯克的節目後也會到福斯電視台接受訪問，不過川普與其支持者很早就在社群軟體對迪尚特進行攻擊，有川普支持者認為，他在推特宣布參選就不用面對群眾的質疑。

保守程度不亞川普

德尚特原本是川普的支持者之一，不過在宣布參選前，他就已經開始批評川普把社群軟體當成政府，治理美國不該如此兒戲。不過他在擔任州長任內的保守政策也讓外界相當關注，包括放寬民眾擁槍規定、減少公立學校性別認同教育的篇幅，還有制定更嚴格的墮胎法律。

共和黨將於明年2月啟動初選，《福斯新聞網》認為，德尚特參選後，共和黨內初選應該會逐漸形成他與川普對決的結構，目前川普仍有民調優勢，且在初選起跑的兩個州也是處於領先地位。

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