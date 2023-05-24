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美佛州州長德桑提斯將在推特與馬斯克對談！宣布參選2024總統
美國佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）預計將在24日與推特執行長馬斯克（Elon Musk）的線上交談中，宣布正式投入2024年美國總統大選。
美東時間24日晚間6時，馬斯克和德桑提斯將在推特網站的語音聊天平台「推特空間」（Twitter Spaces）上舉辦一場活動，該活動將由科技企業家薩克斯（David Sacks）主持，他是馬斯克的密友，也是德桑提斯的支持者。
馬斯克在宣告活動時表示，這將是「第一次」在社交媒體上以這樣的方式宣布參選總統。他還表示，自己並不是要為德桑提斯背書，而是要把推特作為一個公共廣場。
此外，知情人士透露，對談活動結束後，德桑提斯將在《福斯新聞今夜秀》（Fox News Tonight）節目中接受客座主持人、前美國眾議院監督委員會主席高迪（Trey Gowdy）的採訪，這也將成為他宣布參選以後的首次電視採訪。
預計德桑提斯在宣布該決定的同時，還將向聯邦選舉委員會提交文件，以正式啟動他的總統競選。
多數民調顯示，德桑提斯在共和黨選民中的支持率僅次於前總統川普，川普也已正式宣布參選總統。
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